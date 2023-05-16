原标题：我国将从六方面促进家政服务业提质扩容

新华社北京5月15日电（记者王雨萧、谢希瑶）记者15日从商务部获悉，商务部、国家发展改革委近日联合印发《促进家政服务业提质扩容2023年工作要点》，促进家政服务业提质扩容部际联席会议成员单位将从六个方面实施25项具体措施，推进家政服务业提质扩容。

在提高从业人员职业素养方面，实施家政服务员技能升级行动；开展巾帼家政服务培训和工会家政就业技能培训项目试点、工会家政专业阳光暖心项目试点等；引导院校加强家政专业建设，打造一批核心课程、优质教材、教师团队、实践项目。

在强化政府监管和行业自律方面，制定家政服务业自律公约，引导家政企业开展优质服务承诺，主动公开服务标准、价格等信息；升级家政服务信用信息平台；实施家政服务标准化专项行动，推动出台一批国家标准、行业标准、地方标准和团体标准。

在搭建供需对接平台方面，深入实施家政兴农行动，持续开展家政劳务对接；积极培育员工制家政企业；开展家政服务对接招聘活动。

在积极推动家政进社区方面，加强家政进社区经验交流；积极发展居家婴幼儿照护服务，统筹考虑社区婴幼儿照护设施与家政服务网点有机融合，拓展社区托育服务功能；发挥妇联组织作用推进家政进社区。

在提升从业人员保障水平方面，保障灵活就业家政服务员权益；鼓励保险机构研发家政相关商业保险产品；引导家政企业规范用工。

在落实助企纾困政策方面，贯彻落实就业促进政策，指导各地继续对符合条件的家政企业和从业人员按规定落实创业担保贷款、一次性创业补贴、社保补贴，以及失业保险稳岗返还、技能提升补贴等政策；落实小规模纳税人减免增值税、增值税加计抵减、“六税两费”减免等政策。

商务部相关负责人表示，将会同相关部门持续抓好政策落实，积极推动家政服务业提质扩容，促进家政服务业高质量发展，提振家政服务消费，更好满足人民群众美好生活服务需要。

(责编：杨曦、陈键)

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