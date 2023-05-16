刘 垠

原标题：四个显著增强！十年来我国科技事业发生历史性变化

“党的十八大以来的十年，是我国经济社会发展极不寻常、极不平凡的十年。十年来，我国经济实力实现了历史性跃升，科技实力伴随着经济实力发展同步壮大，科技赋能成为高质量发展的重要标志，科技创新推动引领现代化发展成为重要力量。”5月15日，国新办举行2023中关村论坛新闻发布会，科技部副部长吴朝晖介绍我国科技创新发展变化。

值得关注的是，我国创新指标在全球排名已从2012年的第34位跃升到2022年的第11位，顺利进入创新型国家行列。吴朝晖在回顾十年来我国科技事业发生历史性变化的同时，将其归结为四个方面的显著增强。

——科技实力大幅跃升，在全球创新版图的影响力显著增强。从科技投入和强度来看，据统计，我国全社会R&D投入从2012年的1万亿元增至2022年的3万亿元；投入强度从2012年的1.9%增至去年的2.6%。从科研人员总量和质量来看，我国从2012年的325万人年到2022年超过600万人年，规模多年保持世界第一，这几年我国人才结构质量有了很大程度提升。比如，前千分之一的中国科学家发表的热点文章数在全球占比突破40%，高被引文章数已超1/4，这表明我国在前沿科技、知识创新方面成为全球的重大力量，不仅是主要的贡献者，也是解决全球一些共性科技问题的推动者。

——科技创新支撑引领产业转型发展，服务高质量发展能力显著增强。技术交易是科技服务经济的重要指标，全国技术合同成交额从2012年的6000亿元增长到2022年的4.8万亿元。这十年，我国产生了一些重大科研成果，如量子信息、核电技术、人工智能技术。像大数据、人工智能、区块链，不仅催生了智能手机、智能家电行业，催生了远程医疗行业等新业态，也促进了传统制造业的提升转型。

——科技服务于民生福祉，满足人民美好生活需要能力显著增强。一方面是科技推动现代农业发展。科技是粮食安全的重要保障，据统计，农业科技贡献率从十年前的53%提高到2022年的62%。十年来，我国在农业领域取得了巨大的科技创新成绩，数万项科技产品和农业产品为农业领域的特色产业发展以及乡村振兴作出了重大贡献。另一方面，科技服务人民健康能力也显著增强。科技不仅推动智慧医疗发展，互联网医院使得医疗资源均衡性得到提高，科技也使新药创制得到很好发展。几年来，我国一大批抗癌原创药在国内上市，中国癌症的5年存活率从原来的30%提高到现在的40%。

——科技支撑赋能区域发展，创新高地引领带动作用显著增强。北京、上海、粤港澳国际科创中心，这几年在很多指标上都有大幅提升，北京国际科创中心有6个主要的城市创新中心的指标都实现了翻番。

“这四个显著增强以及科技实力的聚集，为下一个阶段我们国家迈向创新型国家打下了很好的基础。”吴朝晖表示，接下来，科技部将全面贯彻落实党的二十大精神，继续坚持“四个面向”，构建起与高水平科技自立自强相适应的国家创新体系，进一步强化企业作为科技创新的主体地位，通过推进科技强国建设支撑中国式现代化加速实现。

(责编：杨曦、陈键)

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