张佳欣

原标题：“一带一路”为中亚发展注入新活力

今年是“一带一路”倡议提出10周年，中国与中亚五国建交31年。

中国与中亚五国是友好邻邦和全面战略伙伴。中亚地区是“一带一路”的首倡之地，也是共建“一带一路”合作取得成果的典范区。

5月18日至19日，中国—中亚峰会将在陕西省西安市举行。外媒高度关注此次峰会，纷纷刊发报道，积极评价中国同中亚国家的关系，以及中国—中亚峰会的意义。

擘画关系新蓝图

美国《外交学者》杂志网站9日发表题为《即将召开的中国—中亚峰会将擘画双方关系的“新蓝图”》的报道。

报道称，至少从2013年开始，“中国在中亚”就一直是地缘政治对话中的热门话题。习近平主席在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳发表的具有里程碑意义的演讲，启动了人们现在所说的“一带一路”倡议的陆上部分。

报道援引8日中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上的发言称，中国—中亚峰会将“擘画中国—中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代”。

菲律宾《马尼拉时报》报道称，中国与中亚国家关系日益密切。去年9月，习近平主席对乌兹别克斯坦进行了国事访问，并出席了上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议。此外，今年也是习近平主席2013年访问哈萨克斯坦期间提出的“一带一路”倡议10周年。

报道称，中国—中亚峰会将见证北京与中亚五国的关系提升到一个新的水平。观察家们表示，在面临新的挑战和风险的情况下，与会各国有望达成新的合作共识，未来预计将在政治、经济以及多个领域取得丰硕而全面的成果。

开启合作新时代

分析人士表示，随着中国经济的持续复苏，中国在世界各地的外交往来也日渐密切。中国将利用中国—中亚峰会，通过与几个国家和地区政府达成免签证旅游协议，在最近取得的重大进展的基础上再接再厉。

哈萨克斯坦和中国政府之间拟缔结互免签证协定，根据新规定，免签入境的旅行者在入境后的停留期限为30天。预计该协定将于在西安举行的峰会上签署生效。在此之前，乌兹别克斯坦批准了对中国游客为期两周的免签旅行，吉尔吉斯斯坦目前正在与北京就其自己的免签安排进行谈判，希望通过增加跨境贸易、投资和旅游来提振本国经济。

外媒报道称，中国的“一带一路”外交政策为中亚的发展注入了新活力。中国将中亚视为其欧亚大陆长期经济战略不可或缺的一部分。

报道还提出，免签证旅行、投资和即将举行的峰会预示着中国和中亚的“合作新时代”。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院高级研究员拉斐尔·潘图奇表示，这也是一个明确的信息，即中国对市场开放，而中亚对中国开放。

中国在中亚影响渐广

《日本时报》此前报道称，许多中亚国家欢迎中国在该地区投资，而中国在中亚地区的广泛影响力也不可否认。

长期以来，中国一直将中亚视为对外贸易、能源安全、民族稳定的关键前沿阵地。同时，中国企业在该地区修建了铁路、公路和能源管道。

报道称，“一带一路”倡议从2013年开始，通过在陆上和海上丝绸之路建设铁路、港口和高速公路等举措，也将中国与中东欧国家联系起来。

美国哈佛大学中国史教授威廉·柯比表示，中国在中亚的影响力现在可能达到了自公元618年至907年唐朝古丝绸之路鼎盛时期以来的最高水平。

(责编：杨曦、陈键)

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