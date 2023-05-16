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我国储粮技术总体处于世界较先进水平

2023年05月16日08:44 | 来源：科技日报
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原标题：我国储粮技术总体处于世界较先进水平

　　图为在中央储备粮合肥直属库有限公司本部，工作人员对等待入库的稻谷进行检测。新华社记者 黄博涵摄

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　　科技日报讯 （记者马爱平）用科技的手段储好粮、管好粮是保障粮食安全的关键一招。“党的十八大以来，我国粮食仓储设施现代化水平不断提高，我国的储粮技术总体处于世界较先进水平，粮食仓储正在由‘安全储粮’向‘绿色优储’高质量发展阶段跃升。”5月11日，在国务院新闻办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，国家粮食和物资储备局副局长黄炜在回答科技日报记者提问时表示。

　　科学储粮、科技保粮是确保粮食数量、质量安全的重要保障，也是切实管好大国粮仓的应有之义。黄炜介绍，目前，我国的储粮技术主要有以下几类。一是粮情检测、机械通风、环流熏蒸、谷物冷却“四合一”储粮技术，这一技术是国有粮库储存粮食的标配。二是控温储粮技术，该技术应用浅层地能低温储粮、内环流控温技术等，可实现低温准低温储粮，减少粮食损耗，保证粮食品质，目前全国应用控温储粮技术的仓容已超过了1亿吨。三是气调储粮技术，它通过向气密性良好的密闭粮仓或者覆膜粮堆充入氮气或者二氧化碳等，营造低氧环境，延缓了粮食品质劣变，目前该技术在全国应用的仓容达到了3500万吨。

　　“除此以外，还有横向通风技术，该技术将粮库通风道安装在仓库墙壁上，使得气流横向穿过粮堆，减少因通风水分流失造成的粮食品质下降。有信息化技术，其通过无线射频、新型传感器、远程监控等信息技术的应用，实现粮仓粮情的实时监测，有时粮温升高了、中间长虫了，这些问题如果没有及时发现就无法及时处理。电子化技术的应用，有效地避免了这种情况的发生。还有虫霉防治技术，除了原来的粮食害虫灯光诱捕设备以外，现在有很多的惰性粉、生物药剂，可有效地降低储粮害虫带来的危害。”黄炜说。

(责编：杨曦、陈键)
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