近年来，河南省虞城县围绕围绕平台锻品牌、围绕载体促品牌、围绕服务创品牌，打造了高效的品牌提升之路，也走出了一条适合自身实际的高质量发展新路径。

在13层的虞城高新区创业中心大楼内，一场别开生面的华族科技直播孵化基地新一轮直播销售培训班正开讲。每个受训人员均有机会上台走进直播间，模拟推介公司的产品。有充满自信的，有侃侃而谈的，有面红耳赤的，场面异常火热。

据华族科技负责人介绍，创业中心为他们提供了一个新的创新创业平台，也为虞城县立志于销售模式变革的企业打造了一个优质阵地，更为虞城县新业态、新品牌的培育发展奠定了坚实基础。

虞城县以建设各类要素支撑平台为重点，全面构建了产业支撑体系，创立了虞城县独有的要素支撑品牌。除“双创”综合体外，还相继建成了国家钢卷尺及五金工具质检中心、国家级科技企业孵化器、保税物流中心、表面处理中心、区域分拨中心等公共服务平台，为虞城县产品检验检测、科技企业孵化、表面处理、科学技术创新、进出口贸易、电商物流等提供了强力的要素支撑。

为推动产业集约集聚发展，建设虞城新发展载体品牌，虞城县以“集合构建功能、集约利用资源、集中布局企业、集群发展产业”为理念，在高新区内规划建设了五金生态城、电镀生态园、食品工业园、彩印包装园、电商物流园、医疗健康园、高端装备园、人力人才园、大虞春秋文化园和商丘综合保税区等十大专业园区，全力打造推动产业集约集聚发展的“一区十园”区域品牌。

完善的基础及配套设施，吸引了多家知名品牌企业进驻虞城高新区，形成了招商引资的“雁阵效应”。除电镀生态园外，高端装备制造园入驻了知名光伏品牌企业伊西奥新能源科技，食品工业园进驻了金豆子集团、龙王豆浆、益海嘉里等，医疗健康园入驻了河南全棉工坊无纺科技等，电商物流园已进驻顺丰、韵达、极兔、京东等知名品牌企业。

随着一批国际国内知名品牌企业进驻各专业园区，为虞城县装备制造、食品加工、医药制造等主导产业高质量发展转型提供了无限空间。

栽下梧桐树，自有凤凰来。虞城县为构建优良的营商环境，强力打造精细精准化服务体系，锻造本地服务金牌。持续深化“放管服效”改革，积极推进“多证合一、多审合一、多验合一”，全面实行“综窗受理、一网通办”。创新“双色马甲保姆式服务”“两转两创+智慧政务”“受审代三合一集成服务”模式，有效破解效率低、材料繁、操作难等痛点、难点。

在项目建设上，虞城坚持“一个项目、一个县级领导、一个推进单位、一名专职人员、一套推进方案”的服务机制，从项目签约、开工、建设到投产、达效全过程均由一名县级领导负责到底，真正做到一站式、全时段、全流程服务，全力保证项目手续办理快、问题解决快、建设速度快。

同时，虞城县严格落实“13710”工作机制，深入开展“万人助万企”“企业活动日”活动，通过建立“早餐会”“最多跑一次”“重点工作晨查”等制度，千方百计为企业排忧解难，最大程度为企业“松绑助力”。

据悉，虞城县相继荣获中国高质量发展十佳园区、中国最具投资吸引力园区、河南最具发展潜力开发区、河南最具活力开发区等称号。（王支援 陈文河）

(责编：曹淼、李源)

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