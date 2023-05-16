人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

共青城：擦亮志愿服务品牌  助力助推全面“春耕”

2023年05月16日10:35 | 来源：中国网
小字号

原标题：共青城：擦亮志愿服务品牌 助力助推全面“春耕”

　　2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，开局关乎全局，起步决定全程。新征程上，共青城市各级党组织和党员干部以开局就是决战的干劲、起步就是冲刺的拼劲在各领域全方面发力，一幅幅人勤春早、生机盎然的美好画卷正在共青大地徐徐展开。

　　人勤春来早，奋斗正当时。经济战线全面开火，深入实施“进万家门、排千企忧、解百姓难”作风建设大提升活动和“改作风、树新风、抓落实”专项治理活动，全市1100余名党员干部在招商前线、助企一线贯彻落实党的二十大精神。1月24日（正月初三），召开2023年共青城市“三请三回”新春恳谈会，与各位乡贤共叙桑梓情深，共谋家乡发展。2月6日，举行2023年省市县三级重大项目协同联动开工仪式，共青城30个项目集中开工，总投资超100亿。全市上下全力以赴做好重点项目和重点企业复工复产，通过前前后后的政务服务，保障企业生产的红红火火，九江共青城高新区内呈现一片欣欣向荣的景象。2月9日，召开共青城高质量发展推进大会暨“项目建设攻坚年”动员大会，明确了全年奋斗目标，20个招商组团100余人纷纷出征，转战12省23市，签约项目13个，实现了一季度开门红。举办了“瑞兔献福闹元宵团结奋斗启新程”2023年共青城市元宵节系列活动，吸引了3万多群众参与；发放了共青2023跨年迎新政府消费券200万，促进消费强劲复苏，让年味更浓、春意更盛。3月5日，共青城市启动了2023年学雷锋志愿服务月暨文明实践推动月活动，全市上下迅速掀起了各类为民助企志愿服务，随后重磅推出了以“访诉求、送政策、解难题、促发展”为主要内容的“百名干部进百企、益企惠企促发展”实践行动，全市干部走访近300家企业，整理诉求近千条，推动解决了一批涉企问题，进一步优化了营商环境。

　　春风送暖来，花开二月红。民生领域全面开花，各类“红马甲”志愿服务暖心到家。春节期间，启动“赣就有位来”2023年共青城市春风行动暨就业援助月专场招聘会，共开展线下招聘会6次，岗位需求人数4000余人，解决就业300余人；采用线上招聘会，实行时时在线招工；组织企业外出参加招聘会4次，对重点用工企业开通就业直通车服务，到乡镇为务工人员提供“从家门口到厂门口”的一站式贴心服务，解决就业180余人。迎来了开学季，每天近万人涌入共青城，从乘车引导、行李搬运、咨询服务等方面入手全面加强运输安全保障，合理增设班次、班线，安排志愿者为学生平安出行开辟绿色窗口。农业部门开展良法与良种双管齐下助春耕活动，即组织农机志愿服务队开展送技下乡，走村入户、田间地头开展春耕备耕、农机技术指导；又开展农资打假保春耕行动，共青城联合德安县农业综合行政执法大队开展了2023年农资打假保春耕专项执法行动，让农民用上放心农资，保证春耕备耕正常进行，做到不误农事不负春。

　　引一江春水，耕种育才田。人才培育全面开荒，共青城一直都在垦荒，只是锄头换了、田地变了。新时代拓荒的锄头变成了“人才+资本+产业”新模式，形成了“一镇五园”经济发展格局。成立数字经济产业党委，举办数字经济及产业转型创新论坛，成为全省数字经济发展的一块试验田，备受外界关注，新华社3次专题报道共青城市改革创新经验。新经济新业态蓬勃发展，创下多个省内第一，在全省率先成立人才发展集团，人才工作市场化改革得到省委改革办充分肯定；建立全省首个低空经济产业园，百亿产业蓄势待发。数字经济百花齐放，得益于优质的营商环境，来源于共青城市委对标“四个一流”选树了一批模范机关，取决于全市党员志愿服务队的尽锐出战。行政审批局设立了红色“小赣事”帮办代办服务中心，提供全程帮办代办服务,常常被圈粉点赞。税务部门以“党建带团建，青年建新功”为抓手，打造了“青税E站”服务品牌，让群众得到“真金白银”的实惠。在收获群众满意的同时，共青城市得到了上级的更多认可，先后荣获全省首批“五型”政府建设示范县、全省营商环境评价前10名。（中共共青城市委组织部 王杏生）

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
突出国家级前沿性国际化特色 2023中关村论坛举办150余场活动
　　人民网北京5月16日电 （记者杜燕飞）记者从国新办15日举办的新闻发布会上获悉，经国务院批准，2023中关村论坛将于5月25日至30日在北京举办。本次论坛以“开放合作、共享未来” 为主题，围绕设置论坛会议、展览展示、技术交易、成果发布、前沿大赛以及配套活动6大板块，将举办150余场活动，紧扣科技发展前沿，深化国际开放合作，彰显国家级平台功能。…
自然资源部：为数字中国建设打造统一时空基底
　　人民网北京5月16日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，全国测绘地理信息工作会议近日在湖南省长沙市召开。会议提出，面向高质量发展新要求，全面推进测绘地理信息事业转型升级，为数字中国建设打造统一的时空基底。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部