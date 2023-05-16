原标题：共青城：擦亮志愿服务品牌 助力助推全面“春耕”

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，开局关乎全局，起步决定全程。新征程上，共青城市各级党组织和党员干部以开局就是决战的干劲、起步就是冲刺的拼劲在各领域全方面发力，一幅幅人勤春早、生机盎然的美好画卷正在共青大地徐徐展开。

人勤春来早，奋斗正当时。经济战线全面开火，深入实施“进万家门、排千企忧、解百姓难”作风建设大提升活动和“改作风、树新风、抓落实”专项治理活动，全市1100余名党员干部在招商前线、助企一线贯彻落实党的二十大精神。1月24日（正月初三），召开2023年共青城市“三请三回”新春恳谈会，与各位乡贤共叙桑梓情深，共谋家乡发展。2月6日，举行2023年省市县三级重大项目协同联动开工仪式，共青城30个项目集中开工，总投资超100亿。全市上下全力以赴做好重点项目和重点企业复工复产，通过前前后后的政务服务，保障企业生产的红红火火，九江共青城高新区内呈现一片欣欣向荣的景象。2月9日，召开共青城高质量发展推进大会暨“项目建设攻坚年”动员大会，明确了全年奋斗目标，20个招商组团100余人纷纷出征，转战12省23市，签约项目13个，实现了一季度开门红。举办了“瑞兔献福闹元宵团结奋斗启新程”2023年共青城市元宵节系列活动，吸引了3万多群众参与；发放了共青2023跨年迎新政府消费券200万，促进消费强劲复苏，让年味更浓、春意更盛。3月5日，共青城市启动了2023年学雷锋志愿服务月暨文明实践推动月活动，全市上下迅速掀起了各类为民助企志愿服务，随后重磅推出了以“访诉求、送政策、解难题、促发展”为主要内容的“百名干部进百企、益企惠企促发展”实践行动，全市干部走访近300家企业，整理诉求近千条，推动解决了一批涉企问题，进一步优化了营商环境。

春风送暖来，花开二月红。民生领域全面开花，各类“红马甲”志愿服务暖心到家。春节期间，启动“赣就有位来”2023年共青城市春风行动暨就业援助月专场招聘会，共开展线下招聘会6次，岗位需求人数4000余人，解决就业300余人；采用线上招聘会，实行时时在线招工；组织企业外出参加招聘会4次，对重点用工企业开通就业直通车服务，到乡镇为务工人员提供“从家门口到厂门口”的一站式贴心服务，解决就业180余人。迎来了开学季，每天近万人涌入共青城，从乘车引导、行李搬运、咨询服务等方面入手全面加强运输安全保障，合理增设班次、班线，安排志愿者为学生平安出行开辟绿色窗口。农业部门开展良法与良种双管齐下助春耕活动，即组织农机志愿服务队开展送技下乡，走村入户、田间地头开展春耕备耕、农机技术指导；又开展农资打假保春耕行动，共青城联合德安县农业综合行政执法大队开展了2023年农资打假保春耕专项执法行动，让农民用上放心农资，保证春耕备耕正常进行，做到不误农事不负春。

引一江春水，耕种育才田。人才培育全面开荒，共青城一直都在垦荒，只是锄头换了、田地变了。新时代拓荒的锄头变成了“人才+资本+产业”新模式，形成了“一镇五园”经济发展格局。成立数字经济产业党委，举办数字经济及产业转型创新论坛，成为全省数字经济发展的一块试验田，备受外界关注，新华社3次专题报道共青城市改革创新经验。新经济新业态蓬勃发展，创下多个省内第一，在全省率先成立人才发展集团，人才工作市场化改革得到省委改革办充分肯定；建立全省首个低空经济产业园，百亿产业蓄势待发。数字经济百花齐放，得益于优质的营商环境，来源于共青城市委对标“四个一流”选树了一批模范机关，取决于全市党员志愿服务队的尽锐出战。行政审批局设立了红色“小赣事”帮办代办服务中心，提供全程帮办代办服务,常常被圈粉点赞。税务部门以“党建带团建，青年建新功”为抓手，打造了“青税E站”服务品牌，让群众得到“真金白银”的实惠。在收获群众满意的同时，共青城市得到了上级的更多认可，先后荣获全省首批“五型”政府建设示范县、全省营商环境评价前10名。（中共共青城市委组织部 王杏生）

(责编：董童、李源)

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