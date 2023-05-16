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国家统计局：CPI走低主要受阶段性因素影响 中国经济不存在通缩

2023年05月16日10:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月16日电 （记者杨曦）16日，在国新办举行的“4月份国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，当前价格低位运行主要是阶段性的，当前中国经济不存在通缩，总的来看，下阶段也不会出现通缩。

“从CPI的情况来看，今年以来，CPI同比涨幅总体上是回落的，4月份同比上涨0.1%，涨幅比上个月回落了0.6个百分点，CPI走低主要是一些阶段性因素影响。”付凌晖分析，主要有以下几方面的因素：

一是食品价格的回落。随着气温的转暖，鲜菜、鲜果供应增加，市场价格有所回落。同时，生猪市场供应总体是充足的。进入4月份以后，猪肉消费进入淡季，猪肉价格下行，也带动了食品价格的回落。4月份，食品价格同比上涨0.4%，涨幅比上月回落2个百分点。

二是能源价格降幅扩大。今年以来，受到世界经济复苏乏力、全球能源价格总体上趋于回落，对国内居民消费汽柴油价格输出型影响显现，4月份CPI中，能源价格同比下降5.4%，比上月降幅有所扩大。

三是国内部分耐用消费品降价促销。今年以来，受到汽车优惠补贴政策去年底到期影响，国六B的排放标准在今年7月份切换，车企降价促销力度加大，带动了价格的下行。我们看到，4月份燃油小汽车价格环比还在下降。

四是上年同期对比基数走高。上年同期受到疫情冲击，猪肉价格进入到上涨周期等因素的影响，食品价格涨幅扩大。同时，由于国际地缘政治冲突、全球疫情影响，去年国际油价高涨，带动了CPI中能源价格上升。在这些因素共同影响下，去年4月份CPI同比上涨2.1%，涨幅比3月份扩大0.6个百分点。

付凌晖指出，在价格中，食品和能源由于受到短期因素影响，往往波动会比较大，看价格总体的状况，更重要的还要看核心CPI。从核心CPI的状况来看，4月份同比上涨0.7%，涨幅和上月相同，总体保持基本稳定。从核心CPI目前的情况来看，目前0.7%的涨幅和疫情前相比还是偏低的，很重要的原因是服务需求仍在恢复中，相关价格涨幅跟过去相比偏低。随着经济社会恢复常态化运行，服务需求稳步扩大，旅游、交通、住宿、餐饮等价格涨幅回升，带动服务价格涨幅有所扩大。4月份，服务价格同比上涨1%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，连续两个月回升。未来随着服务消费需求带动增强，价格回升也会推动核心CPI涨幅回归到合理的水平。

从下阶段情况来看，CPI同比涨幅阶段性低位运行还会持续。付凌晖分析，一是因为我国经济社会恢复常态化运行以后，供给需求都在改善，但是需求的恢复相对于供给改善仍显不足，尤其是国际环境复杂严峻，外需的拉动相对于上年有所减弱。短期内市场需求对价格拉动相对有限。二是国际输入性影响可能还会持续。受世界经济复苏乏力影响，国际大宗商品价格总体上跟去年相比回落，也会对国内价格产生下拉影响。三是翘尾因素减弱。二季度，上年价格的翘尾影响是0.5个百分点，比一季度回落0.4个百分点。

“总的来看，价格涨幅低位运行是阶段性的，随着扩大内需政策显效、经济活跃度提升，就业逐步改善、收入增加、消费信心增强、消费场景恢复拓展，将带动CPI涨幅回到合理水平。”付凌晖说。

从PPI情况来看，今年以来受到国内外多重因素影响，PPI同比降幅连续扩大，4月份同比下降3.6%，付凌晖认为，主要影响因素有以下几个：

一是国际输入性因素影响。我国部分大宗商品价格与国际市场联系比较紧密，今年以来受到世界经济恢复乏力影响，国际大宗商品价格走低、国内石油、有色价格出现下降，4月份石油和天然气开采业价格下降16.3%，化学原料和化学制品业价格下降9.9%，有色金属冶炼和压延加工业价格下降8.6%。二是部分行业市场需求不足。经济恢复常态化运行以后，部分行业产能供给充裕，但市场需求相对不足，价格有所下降。比如煤炭产能继续释放，进口持续增加，而电煤需求季节性减少，市场进入淡季，价格降幅有所扩大，4月份煤炭开采和洗选业价格下降9.3%。我国钢材产能比较充足，而市场需求还在恢复中，价格出现下降，4月份黑色金属冶炼和压延加工业价格下降13.6%。三是上年价格变动翘尾下拉影响加大。4月份上年价格翘尾影响是负2.6个百分点，比3月份下拉影响扩大0.6个百分点。

“从下阶段情况来看，国际输入性影响还会持续，国内市场需求仍在恢复中，部分工业品价格短期下行情况还会延续。但是随着国内经济恢复，市场需求回暖，总的判断，下半年PPI有望逐步回升。”付凌晖表示。

(责编：杨曦、高雷)
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