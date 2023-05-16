人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家统计局：第五次全国经济普查各项试点地区工作正稳步推进

2023年05月16日11:08 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月16日电 （记者杨曦）16日，在国新办举行的“4月份国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖对正在进行的第五次全国经济普查工作进展情况进行了介绍。

付凌晖表示，第五次全国经济普查是党的二十大胜利召开以后开展的首次重大国情国力调查，经济普查将全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局等方面的新进展。与以往普查相比，第五次全国经济普查最大的变化是首次统筹开展投入产出调查，对于摸清我国家底、科学制定发展规划、推动高质量发展具有重要意义。

付凌晖介绍，目前，为了检验第五次全国经济普查方案的科学性和可行性，改进和完善普查方案，积累普查组织实施工作经验，提升普查数据处理效能，国家统计局3月份到5月份在内蒙古、吉林、浙江、湖南、重庆、新疆等6个省（区、市）组织开展五经普综合试点工作。目前各项试点地区正按照工作要求稳步推进各项工作。综合试点期间，国务院经济普查办公室加强对试点地区的业务指导，及时跟进了解试点进展情况和重点难点问题，组织开展专项研究和调研指导，高质量完成综合试点工作任务。

“综合试点工作结束以后，将系统总结试点经验，认真梳理重点难点问题，进一步完善普查方案，为普查的正式组织实施打好基础。根据普查工作安排，下半年将开展单位清查工作，这是经济普查工作十分基础和重要的环节，主要目的是摸清各类单位底数，为正式普查登记提供基础信息。”付凌晖说，“清查期间，各地基层普查员将入户开展调查工作，希望广大普查对象积极支持、主动配合，共同为第五次经济普查实施奠定扎实基础。”

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：第五次全国经济普查各项试点地区工作正稳步推进
　　人民网北京5月16日电 （记者杨曦）16日，在国新办举行的“4月份国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖对正在进行的第五次全国经济普查工作进展情况进行了介绍。 付凌晖表示，第五次全国经济普查是党的二十大胜利召开以后开展的首次重大国情国力调查，经济普查将全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局等方面的新进展。…
4月份国民经济运行延续恢复向好态势 多数指标同比增速提升
　　人民网北京5月16日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，2023年4月份，我国经济社会全面恢复常态化运行，多数生产需求指标同比增速提升，服务业和消费恢复较快，就业物价总体稳定，经济运行延续恢复向好态势。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，总的来看，4月份，国民经济延续恢复态势，向好因素累积增多。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部