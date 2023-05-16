人民网北京5月16日电 （记者杨曦）16日，在国新办举行的“4月份国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖对正在进行的第五次全国经济普查工作进展情况进行了介绍。

付凌晖表示，第五次全国经济普查是党的二十大胜利召开以后开展的首次重大国情国力调查，经济普查将全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局等方面的新进展。与以往普查相比，第五次全国经济普查最大的变化是首次统筹开展投入产出调查，对于摸清我国家底、科学制定发展规划、推动高质量发展具有重要意义。

付凌晖介绍，目前，为了检验第五次全国经济普查方案的科学性和可行性，改进和完善普查方案，积累普查组织实施工作经验，提升普查数据处理效能，国家统计局3月份到5月份在内蒙古、吉林、浙江、湖南、重庆、新疆等6个省（区、市）组织开展五经普综合试点工作。目前各项试点地区正按照工作要求稳步推进各项工作。综合试点期间，国务院经济普查办公室加强对试点地区的业务指导，及时跟进了解试点进展情况和重点难点问题，组织开展专项研究和调研指导，高质量完成综合试点工作任务。

“综合试点工作结束以后，将系统总结试点经验，认真梳理重点难点问题，进一步完善普查方案，为普查的正式组织实施打好基础。根据普查工作安排，下半年将开展单位清查工作，这是经济普查工作十分基础和重要的环节，主要目的是摸清各类单位底数，为正式普查登记提供基础信息。”付凌晖说，“清查期间，各地基层普查员将入户开展调查工作，希望广大普查对象积极支持、主动配合，共同为第五次经济普查实施奠定扎实基础。”

(责编：杨曦、高雷)

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