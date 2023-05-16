人民网北京5月16日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，财政部、教育部、人力资源社会保障部日前发布《关于下达2023年学生资助补助经费预算的通知》（以下简称《通知》），核定下达各省（自治区、直辖市、计划单列市、新疆生产建设兵团，以下统称省）2023年学生资助补助经费预算，用于落实普通高中、中等职业教育、高等教育国家学生资助政策。数据显示，2023年学生资助补助经费核定全年汇总数7199113万元，其中提前下达汇总数5814106万元，此次下达合计1385007万元；2023年地方高校国家资助经费核定全年汇总数4172728万元，提前下达3111902万元，此次下达总额1060826万元。

2023年学生资助补助经费预算表。图片来源：财政部官网

《通知》指出，根据《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》有关规定，中央财政按照分档分担比例承担相关学生资助资金。请各省充分发挥省级统筹作用，落实省以下各级财政分担责任，加大对辖区内困难地区的转移支付力度，及时足额拨付资助资金，确保学生资助政策落实到位。地方自行扩大学生资助政策范围、资助标准等产生的增支，由地方自行承担。

2023年地方高校国家资助经费预算表。图片来源：财政部官网

《通知》明确，各地要做好家庭经济困难学生认定工作，进一步提高资助精准度，做到应助尽助。各地要统筹考虑辖区内不同地区经济发展水平、家庭经济困难学生分布状况等因素，在区县、院校间科学分配资助名额和资金，不能简单“一刀切”。各级教育、人力资源社会保障部门要严格规范学生学籍管理，加强对“一校两牌”“联合招生”“学籍异动”等情况的监管，坚决杜绝“双重学籍”等问题，保证学生资助信息真实准确，避免出现“虚报冒领”等问题。

据了解，各地在分配本专科生国家奖学金、国家励志奖学金名额时，应对办学水平较高的高校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜；在分配本专科生国家助学金名额时，对民族院校、以农林水地矿油核学科专业为主的高校予以适当倾斜。各地在分配国家助学贷款奖补资金时，应全部用于地方全日制普通高校学生的资助。

此外，《通知》指出，高校在分配本专科生国家奖助学金时，应向国家重点支持学科专业倾斜；在分配研究生国家奖学金时，应向基础学科和国家亟需的学科(专业)倾斜，向急需高层次人才给予适当倾斜。

业内专家在接受人民网记者采访时表示，下达学生资助补助经费，不仅可以帮助经济困难的学生获得更好的教育机会，从而缩小城乡、地区之间教育差距，促进教育公平；同时，通过增加对学校的基础设施建设和师资力量的投入，可以改善教育环境，提高教育质量；此外，通过学生资助补助经费，能够让贫困家庭的孩子们更专注于学业，减轻经济压力，为学生的健康成长和发展提供一个更良好的环境。

(责编：孙红丽、高雷)

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