原标题：爱奇艺发布2023Q1财报：总营收83亿元 季度日均会员数增至1.29亿

5月16日，爱奇艺发布截至2023年3月31日未经审计的第一季度财报。财报数据显示，爱奇艺一季度总营收83亿元人民币，会员服务营收55亿元，总营收和会员服务营收均创历史最佳表现。在营收增长带动下，基于非美国通用会计准则财务指标（以下简称Non-GAAP）运营利润增至10亿元，连续六个季度实现增长。一季度日均订阅会员数达1.29亿，较上一季度净增超1700万。

“我们一季度实现了‘开门红’。再次验证了爱奇艺强大的原创内容能力，推动财务表现及市场份额再创新高，单季日均订阅会员数净增超1700万。”爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示，“这说明爱奇艺高质量增长策略已见成效。”

“爱奇艺第一季度又创下新纪录，总营收和会员服务营收均创历史最佳表现。我们的运营利润已经连续六个季度增长，运营现金流也连续四个季度增长。”爱奇艺首席财务官汪骏表示，“爱奇艺财务表现持续优化，在盈利能力、现金流和资产负债表健康度均有提升，爱奇艺将继续致力于为投资者及合作伙伴创造更多价值。”

2023年第一季度，爱奇艺总营收83亿元，同比增长15%。其中会员服务营收55亿元，同比增长24%，这主要得益于上线多样化优质内容，带动订阅会员数的大幅增长。一季度在线广告营收14亿元，同比增长5%，这主要得益于效果广告的增长。本季度内容发行和其他营收分别实现收入7.27亿元和6.70亿元。

一季度日均订阅会员规模由上年同期的1.01亿增至1.29亿，已连续两个季度环比净增超千万。截至3月31日，爱奇艺订阅会员数为1.2亿，上年同日为1.01亿。当季，爱奇艺月度平均单会员收入(ARM)为14. 35元，环比有所增长。

一季度，爱奇艺营收成本为60亿元，与去年同期持平。作为营收成本的主要组成部分，内容成本为42亿元，同比下降了5%。当季销售及管理费用、研发费用分别为11亿元和4.28亿元。

爱奇艺的运营利润已连续六个季度实现增长。一季度运营利润为8.59亿元，运营利润率为10%，相比去年同期运营利润为9340万元，运营利润率为1%。当季Non-GAAP运营利润为10亿元，Non-GAAP运营利润率为12%，相比去年同期Non-GAAP运营利润为3.27亿元，Non-GAAP运营利润率为 4%。

一季度归属于爱奇艺的净利润为6.18亿元，去年同期为1.69亿元。Non-GAAP归属于爱奇艺的净利润为9.40亿元，2022年同期Non-GAAP归属于爱奇艺的净利润为1.62亿元。

(责编：董童、李源)

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