人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

爱奇艺：2023年第一季度总营收83亿元 日均会员数增至1.29亿

2023年05月17日10:13 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：爱奇艺发布2023Q1财报：总营收83亿元 季度日均会员数增至1.29亿

　　5月16日，爱奇艺发布截至2023年3月31日未经审计的第一季度财报。财报数据显示，爱奇艺一季度总营收83亿元人民币，会员服务营收55亿元，总营收和会员服务营收均创历史最佳表现。在营收增长带动下，基于非美国通用会计准则财务指标（以下简称Non-GAAP）运营利润增至10亿元，连续六个季度实现增长。一季度日均订阅会员数达1.29亿，较上一季度净增超1700万。

　　“我们一季度实现了‘开门红’。再次验证了爱奇艺强大的原创内容能力，推动财务表现及市场份额再创新高，单季日均订阅会员数净增超1700万。”爱奇艺创始人、首席执行官龚宇表示，“这说明爱奇艺高质量增长策略已见成效。”

　　“爱奇艺第一季度又创下新纪录，总营收和会员服务营收均创历史最佳表现。我们的运营利润已经连续六个季度增长，运营现金流也连续四个季度增长。”爱奇艺首席财务官汪骏表示，“爱奇艺财务表现持续优化，在盈利能力、现金流和资产负债表健康度均有提升，爱奇艺将继续致力于为投资者及合作伙伴创造更多价值。”

　　2023年第一季度，爱奇艺总营收83亿元，同比增长15%。其中会员服务营收55亿元，同比增长24%，这主要得益于上线多样化优质内容，带动订阅会员数的大幅增长。一季度在线广告营收14亿元，同比增长5%，这主要得益于效果广告的增长。本季度内容发行和其他营收分别实现收入7.27亿元和6.70亿元。

　　一季度日均订阅会员规模由上年同期的1.01亿增至1.29亿，已连续两个季度环比净增超千万。截至3月31日，爱奇艺订阅会员数为1.2亿，上年同日为1.01亿。当季，爱奇艺月度平均单会员收入(ARM)为14. 35元，环比有所增长。

　　一季度，爱奇艺营收成本为60亿元，与去年同期持平。作为营收成本的主要组成部分，内容成本为42亿元，同比下降了5%。当季销售及管理费用、研发费用分别为11亿元和4.28亿元。

　　爱奇艺的运营利润已连续六个季度实现增长。一季度运营利润为8.59亿元，运营利润率为10%，相比去年同期运营利润为9340万元，运营利润率为1%。当季Non-GAAP运营利润为10亿元，Non-GAAP运营利润率为12%，相比去年同期Non-GAAP运营利润为3.27亿元，Non-GAAP运营利润率为 4%。

　　一季度归属于爱奇艺的净利润为6.18亿元，去年同期为1.69亿元。Non-GAAP归属于爱奇艺的净利润为9.40亿元，2022年同期Non-GAAP归属于爱奇艺的净利润为1.62亿元。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会发布境内上市公司境外发行全球存托凭证指引
　　人民网北京5月17日电 （记者王震）为规范境内上市公司境外发行可转换为境内基础股份的存托凭证（以下简称全球存托凭证）行为，近日，证监会发布境内上市公司境外发行全球存托凭证指引（以下简称指引）。 指引明确，支持具有一定市值规模、规范运作水平较高的境内上市公司，通过境外发行全球存托凭证募集资金，投向符合国家产业政策的主业领域，满足海外布局、业务发展需求，用好两个市场、两种资源，促进规范健康发展。…
退税秘笈不靠谱 税务部门公布5起未按规定办理个人所得税汇算案例
　　人民网北京5月17日电 （记者车柯蒙）2022年度个人所得税综合所得汇算清缴办理时间为2023年3月1日至6月30日。5月17日，税务部门公布5起未按规定办理个人所得税汇算案例。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部