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40个智慧城市时空大数据平台建成

开展400余项行业应用系统

2023年05月18日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月17日电  （记者常钦）记者从全国测绘地理信息工作会议上获悉：5年来，自然资源部大力推动地理信息公共服务和产业发展，我国测绘地理信息事业取得重要成就。全国卫星导航定位基准服务系统建成，向全社会提供厘米级实时导航定位服务；国产卫星遥感影像自主保障率达90%以上；1∶50000基础地理信息数据库保持按年度动态更新，1∶10000基础地理信息数据陆地国土覆盖率达到65%。

　　据介绍，实景三维中国纳入数字中国建设整体布局规划并全面启动，国家和省、市、县协同推进地形级、城市级、部件级实景三维建设，产品覆盖从陆地表面向海洋、水下、地下等方面延伸。目前实景三维中国建设成果已实时接入国土空间基础信息平台，作为自然资源三维立体“一张图”、自然资源三维立体时空数据库的基底，应用于第三次全国国土调查申报数据核查、国土变更调查变化图斑提取、国土空间规划编制论证与方案推演等工作中。

　　目前，40个智慧城市时空大数据平台建设完成，开展了面向自然资源监测管理、城市精细化管理、交通和市场监管等400余项行业应用系统，为城市精细化管理、经济发展和公众生活提供了实时、丰富、全面、权威的时空基础支撑。

　　会议提出，面向高质量发展新要求，全面推进测绘地理信息事业转型升级。会议从4个方面提出了测绘地理信息工作的目标方向和重点任务，即为数字中国建设打造统一的时空基底、为高质量发展提供丰富的数据要素保障、为地理信息产业发展营造优良环境、为构建新安全格局严守测绘地理信息管理底线。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月18日 04 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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