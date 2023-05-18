图为西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射第五十六颗北斗导航卫星现场。

杨志远摄（新华社发）

本报西昌5月17日电 （记者杨彦帆、刘诗瑶）5月17日10时49分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，成功发射第五十六颗北斗导航卫星。

这颗卫星属地球静止轨道卫星，是我国北斗三号工程的首颗备份卫星，入轨并完成在轨测试后，将接入北斗卫星导航系统。

这次发射是北斗三号工程高密度组网之后时隔3年的首发任务。这颗卫星的发射将进一步提升系统服务性能，对推广北斗系统特色服务、支撑北斗系统规模应用具有重要意义。

据了解，这颗卫星实现了对现有地球静止轨道卫星的在轨热备份，将增强系统的可用性和稳健性，提升系统现有区域短报文通信容量1/3，提高星基增强和精密单点定位服务性能，有助于用户实现快速高精度定位。

这次发射的北斗导航卫星和配套运载火箭由中国航天科技集团有限公司所属的中国空间技术研究院和中国运载火箭技术研究院分别抓总研制。这是长征系列运载火箭的第473次飞行。

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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