本报记者 姜 峰 常碧罗

重庆两路果园港综合保税区。

陈文森摄（人民视觉）

重庆果园港码头。

重庆市商务委供图

第四届西洽会开幕式现场。

重庆市商务委供图（资料图片）

嘹亮的汽笛声响起，一列满载着机械设备、汽车整车等货物的中欧班列（渝新欧）缓缓从重庆团结村中心站开出，经阿拉山口口岸出境驶向波兰马拉舍维奇；夜幕降临，位于长寿经开区的重庆化工码头灯火通明，一个个集装箱将沿西部陆海新通道运往东南亚；在奉节县，脐橙依托“铁公水空”多式联运出口到《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国……

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，重庆立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，奋力抓好高水平对外开放，积极培育内陆开放新优势，一个位于“一带一路”和长江经济带联结点之上通陆达海的开放新高地正在加速崛起。

作为这个开放新高地的“亮丽名片”，中国西部国际投资贸易洽谈会、陆海新通道国际合作论坛经过几年来的发展和积淀，已经成为我国西部地区最具影响力的商贸盛会之一，今年更吸引了来自36个国家和地区、国内26个省区市的824家企业赴渝共谋发展、共寻机遇，不断推动重庆高质量发展的铿锵步伐前进、再前进！

打造内陆国际物流枢纽和口岸高地，提升开放通道带动力

一条陆海新通道，让忠县柑橘摆上了新加坡超市的货架，今年计划出口扩大到3000吨。永川区企业金果源实业有限公司通过中老铁路水果冷链专列，首次将泰国进口水果在重庆、成都等地集散，并发往各地，标志着重庆与RCEP国家水果进口铁路直达跨境通道打通。

从小小柑橘到各类水果，映射着重庆不断跃升的开放能级：向东，长江黄金水道奔流加速；向西，中欧班列（渝新欧）路畅其行；向南，西部陆海新通道日益壮大……如今的重庆，正努力打造内陆国际物流枢纽和口岸高地，通道建设日臻完善。

在两江新区，距离果园港仅15分钟车程的重庆美联国际仓储运输（集团）有限公司一早便忙碌起来，货车轰鸣穿梭。公司副总经理陈彦希算了笔账：西部陆海新通道果园港班列常态化运行后，通往东南亚的时间节约了一半以上，每年可节约100万元左右的物流成本。

目前，两江新区果园港已经实现了长江黄金水道、中欧班列（成渝）、西部陆海新通道、渝满俄班列等东西南北四向国际通道的汇集，实现了“一带一路”和长江经济带的无缝衔接。

深挖区位优势，重庆正为开放通道注入新动能。去年，重庆经西部陆海新通道运输货物14.8万标箱、货值251亿元，同比分别增长32%、34%；中欧班列（成渝）全年开行超过5000列，通道网络覆盖欧亚超百个城市；跨境公路物流体系不断完善，跨境公路班车累计发车3300车次，总货值约22亿元……

国际物流枢纽集聚起蓬勃产业。位于江津区的重庆双福国际农贸城引入了东盟进口农产品及商品分拨和销售，将东南亚的海鲜、泰国香米、榴莲及老挝啤酒等产品通过班列运抵江津分拨销售，进一步释放了开放潜能。

空中枢纽通道同样精彩。渝北区联合江北国际机场推动国际航线复苏，货运保障能力不断提升，机场智慧航空物流信息化系统让国际货物进出港通关效率跑出“加速度”。重庆立足自身功能定位和特色特点，探索多式联运“一单制”规则，不断扩大多式联运单证签发应用，通道跨境运输标准互认，铁路与海运运输标准规则得到衔接。制度创新，正为开放通道建设持续赋能。

建设高能级开放平台，提升开放型经济竞争力

今年初，一支由重庆市商务委牵头、23家渝企组成的大型商贸团，前往马来西亚和泰国开展了为期8天的深度走访，参展参会、商务对接、拜访客户，拓市场、拿订单、促增长，切实推动全市外贸转型升级、稳进增效。

外贸提质赋能，外资建圈强链。高能级的开放平台，正带动重庆开放型经济实现跨越式发展，不断提升通道、平台、经济、环境竞争力。

重庆市璧山区，在波光粼粼的御湖畔，一栋栋现代化建筑映入眼帘，这就是重庆新世界酒店。近年来，依托更高质量开放平台，重庆不断加强与新加坡合作，眼前的新世界酒店，就是继来福士之后，又一战略性互通互联合作项目。依托中新（重庆）国际互联网数据专用通道，中新合资企业艾锐思获得了新加坡眼科研究中心和新加坡国立大学的技术支持，数据交互更加便捷，引入人工智能诊断技术并使之不断适应本土病症，为企业的科技创新提供澎湃动力。

重庆自贸试验区大胆试、大胆闯、自主改，着力打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区。两江新区出台了高新技术企业跨境融资产品——科技跨境贷，支持拥有自主知识产权、技术和工艺先进、市场前景良好的创新型高新技术企业进行境外融资。此外，重庆自贸试验区人民法院还推出“涉外商事诉讼、仲裁与调解‘一站式’纠纷解决机制创新”，加快首创性、差异化探索。

新机制、新做法，正为外向型经济保驾护航。在璧山，当地出台办法，推动政银企三方联动合作，发挥财政资金杠杆引导作用，支持外向型企业合理运用汇率避险金融工具，帮助企业有效规避风险，减少汇兑损失。在南岸区，充分利用好外商投资智慧服务云平台，建立健全外商投资“行政服务管家”制度和全流程服务体系。

根据《重庆市推动外贸高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》，到2024年，重庆外贸进出口总值将力争突破1万亿元，进出口规模保持中西部领先。

打造国际一流营商环境，提升开放环境吸引力

位于西部（重庆）科学城西永综合保税区的爱思开海力士半导体（重庆）有限公司，需要进入综合保税区的日常办公用品、生活用品种类繁多。按照以往监管模式，从信息收集到车辆进区，至少需要一两个工作日。“现在海关允许我们小微货物人工提货，通关时间缩短到半小时，一年能给我们节省10万元！”公司负责人喜上眉梢。

改变，来自西永综保区实施的海关非保税监管货物进出区的监管新模式。截至目前，重庆海关已累计验放超过1万车次，不仅为综合保税区内企业节约了成本，还实现了对货物的精准监管。

近年来，重庆对标国际高水平经贸规则，大力探索打造法治化、国际化、便利化的营商环境。

重庆幂天通讯设备制造有限公司两年前通过西洽会落户开州区，从落户到正式投产，仅用不到两个月。“今年一季度，公司实现产值5000万元，比去年同期翻一番！”企业负责人说。

2018年，秀山县通过西洽会与天津红日药业股份有限公司签订中药加工项目投资协议，当年年末落地投产。5年间，秀山县为红日药业解决了工商注册、企业用工、设备搬迁等30余个问题，使企业对秀山县营商环境高度认可。今年以来，企业进一步扩产扩能，将从原来每年的8000万元产值扩大至每年5亿元，为当地经济做出突出贡献。

构建美好生活“新样板”，重庆激活高质量发展新动力。位于西部（重庆）科学城的金凤实验室，揭牌不到一年，已在平台建设、成果转化、开放合作等方面取得积极进展，点燃科技创新“强引擎”；科学城全域将建成35条穿山隧道，全力打通交通“堵”点，“六横六纵两环”路网体系正加速构建；渝东数智物流园建设正热火朝天，垫江县正着力将这里打造成数字化、智慧化园区……

奋楫争先，拓展改革创新探索的深度和广度。接下来，重庆将对标国际一流标准，推动城市建设现代化发展，提升城市生活服务供给能力和服务水平，增强国际化服务意识。一个市场环境、法治环境、人居环境、要素保障环境更加优化的宜居宜业新重庆，正向海内外朋友敞门迎客！

《 人民日报 》（ 2023年05月18日 14 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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