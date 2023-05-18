本报记者 刘勇

原标题：因地制宜发展富民产业

驱车行驶在辽宁丹东凤城市的蜿蜒山路上，你总会与美景不期而遇。5月初，青葱翠绿的山林间，漫山遍野的桃花竞相绽放，宛若粉扑扑的胭脂，一层层地点缀在山峦。极目远望，桃红李白海棠盛开，在阳光下争奇斗艳。

近年来，凤城市依托自身资源禀赋，在产业生态化和生态产业化上下足功夫，持之以恒发展乡村特色产业，拓宽农民增收致富渠道。

宏伟蓝图，始于生态振兴。在采访过程中，记者深切感受到凤城乡村的发展变化。不搞粗犷式发展，不做“先污染后治理”，凤城市立足“八山半水一分田，半分道路和庄园”的自然条件，科学划定生态、生产和发展空间，打造人与自然和谐共生的美丽家园。经过10余年山地绿化，凤城市已有林地面积620万亩，森林覆盖率达到74.5%，位居全省第二。一幅山清水秀、鸟语花香、生态宜居的绿色画卷在这里徐徐展开。

田野里，一间间大棚整齐排列，蓝莓、小柿子、葡萄挂满枝头，承载着农民们丰收的期盼；山坡上，一株株果树花开正盛，桃树、梨树、李树成群连片，游客们散落其中，畅游留影；密林中，一棵棵树木枝繁叶茂，林下参、山野菜、板栗树茁壮成长……在“绿水青山就是金山银山”理念指导下，凤城市充分发挥“山好水好空气好”的生态优势，大力发展绿色产业，激发出“山水林田湖草沙”的经济活力。

从赛马镇的矿山重披新绿，实现由“煤”到“美”的转变，到大梨树生态旅游蓬勃发展，一年四季精彩不断，再到岔路村“飞地经济”让特色农产品驾船出海，今天的凤城，乡乡有产业，村村有特色。各地因地制宜在发展富民产业中各显神通，共同谱写乡村振兴的崭新篇章。生态秀美，产业兴旺，农民富足。乡村，这一承载着许多人回忆与牵念的地方，正在中国式现代化的火热实践中，迸发着耀眼的光芒。

(责编：杨曦、陈键)

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