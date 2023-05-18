本报记者 张翼

原标题：前四个月我国与中亚五国进出口同比增长37.3%

海关总署17日发布统计数据，今年前4个月我国与中亚五国进出口1730.5亿元，同比增长37.3%。其中，4月月度进出口规模首次突破500亿元，达到502.7亿元，迈上了新台阶。中国与中亚五国持续深化务实经贸合作，贸易发展量质齐升。

从经营主体看，前4个月我国民营企业对中亚五国进出口1108.8亿元，增长64.6%，占我国与中亚五国进出口总值的64.1%，同比提升了10.6个百分点，与中亚五国的贸易活力进一步增强。

进口方面，前4个月，我国自中亚五国进口煤、原油、天然气等能源产品324.5亿元，占同期我国自中亚五国进口总值的55%；进口金属矿砂105.9亿元，增长13.7%。与此同时，中亚国家优质农业资源丰富，为双边农业合作走深走实提供了更多机遇，前4个月我国自中亚五国进口农产品25.8亿元，增长42.9%。

出口方面，我国对中亚五国出口机电、劳动密集型产品“并驾齐驱”。前4个月，出口机电产品515.8亿元，增长68.3%，占同期我国与中亚五国出口总值的45.2%；出口纺织服装、鞋靴等劳动密集型产品474亿元，增长75.2%，占41.6%。

海关在服务中国同中亚区域经贸高质量发展中努力发挥建设性作用。在中方的积极倡议和推动下，今年4月21日“中国－中亚五国”海关署长首次会晤以视频方式举行，标志着“中国－中亚五国”海关署长会晤机制正式建立，“中国－中亚五国”海关合作将实现高水平机制化发展。同时，海关已推动建立动植物检疫主管部门间合作机制，将致力于维护国门生物安全，加强区域跨境动植物疫情疫病联防联控和技术交流，促进更多优质安全的中亚国家农食产品进入中国市场。

当前，海关一方面着力于促进中国同中亚五国贸易畅通。积极推动我国与中亚毗邻国家公路口岸恢复客货运输常态化运行，口岸运力得到大幅释放，部分口岸过货量已超过疫情前水平；务实实施“关铁通”项目，积极推广国际贸易“单一窗口”和“经认证的经营者”（AEO）互认合作，致力于提升区域贸易便利化水平。此外，正在推动开设新口岸和口岸升级改造，积极促进区域互联互通。另一方面着力于扩大对外开放。为促进农食产品贸易发展，海关持续扩大农副产品快速通关“绿色通道”，已面向中亚国家开通8条农副产品快速通关“绿色通道”，实现了公路口岸全覆盖。积极推动中亚国家粮食、水果、油料、乳品、畜牧产品等优质农食产品输华，目前中亚国家百余种农食产品可对华出口，批准注册企业超过4000家，为农食产品贸易注入了活力。

“中国与中亚五国建交30多年来，持续深化务实经贸合作，构建了内涵丰富、充满活力、互惠互利的经贸关系，取得了实打实、沉甸甸的合作成果。”商务部新闻发言人束珏婷在日前举行的例行发布会上表示。

制度安排日臻完善。2022年，中国与中亚五国元首共同宣布打造中国－中亚命运共同体。在中国－中亚合作机制框架内，六国经贸部长于今年4月18日举办了“中国－中亚五国”经贸部长会议，就贸易投资、数字经济、绿色发展、互联互通、多边以及地方间合作交换意见。截至目前，中国与中亚国家均签署了共建“一带一路”的合作文件，制定了中长期经贸合作规划，签订投资保护协定，经贸合作机制日趋完备。

投资合作惠及各方。截至今年3月底，中国对中亚五国直接投资存量超过150亿美元，累计完成工程承包营业额639亿美元。通过持续推进基础设施、油气采矿、加工制造、医疗卫生、教育科技、数字经济等领域合作，一批大项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经