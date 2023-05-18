人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前四个月我国与中亚五国进出口同比增长37.3%

本报记者 张翼
2023年05月18日08:47 | 来源：光明日报
小字号

原标题：前四个月我国与中亚五国进出口同比增长37.3%

　　 海关总署17日发布统计数据，今年前4个月我国与中亚五国进出口1730.5亿元，同比增长37.3%。其中，4月月度进出口规模首次突破500亿元，达到502.7亿元，迈上了新台阶。中国与中亚五国持续深化务实经贸合作，贸易发展量质齐升。

　　 从经营主体看，前4个月我国民营企业对中亚五国进出口1108.8亿元，增长64.6%，占我国与中亚五国进出口总值的64.1%，同比提升了10.6个百分点，与中亚五国的贸易活力进一步增强。

　　 进口方面，前4个月，我国自中亚五国进口煤、原油、天然气等能源产品324.5亿元，占同期我国自中亚五国进口总值的55%；进口金属矿砂105.9亿元，增长13.7%。与此同时，中亚国家优质农业资源丰富，为双边农业合作走深走实提供了更多机遇，前4个月我国自中亚五国进口农产品25.8亿元，增长42.9%。

　　 出口方面，我国对中亚五国出口机电、劳动密集型产品“并驾齐驱”。前4个月，出口机电产品515.8亿元，增长68.3%，占同期我国与中亚五国出口总值的45.2%；出口纺织服装、鞋靴等劳动密集型产品474亿元，增长75.2%，占41.6%。

　　 海关在服务中国同中亚区域经贸高质量发展中努力发挥建设性作用。在中方的积极倡议和推动下，今年4月21日“中国－中亚五国”海关署长首次会晤以视频方式举行，标志着“中国－中亚五国”海关署长会晤机制正式建立，“中国－中亚五国”海关合作将实现高水平机制化发展。同时，海关已推动建立动植物检疫主管部门间合作机制，将致力于维护国门生物安全，加强区域跨境动植物疫情疫病联防联控和技术交流，促进更多优质安全的中亚国家农食产品进入中国市场。

　　 当前，海关一方面着力于促进中国同中亚五国贸易畅通。积极推动我国与中亚毗邻国家公路口岸恢复客货运输常态化运行，口岸运力得到大幅释放，部分口岸过货量已超过疫情前水平；务实实施“关铁通”项目，积极推广国际贸易“单一窗口”和“经认证的经营者”（AEO）互认合作，致力于提升区域贸易便利化水平。此外，正在推动开设新口岸和口岸升级改造，积极促进区域互联互通。另一方面着力于扩大对外开放。为促进农食产品贸易发展，海关持续扩大农副产品快速通关“绿色通道”，已面向中亚国家开通8条农副产品快速通关“绿色通道”，实现了公路口岸全覆盖。积极推动中亚国家粮食、水果、油料、乳品、畜牧产品等优质农食产品输华，目前中亚国家百余种农食产品可对华出口，批准注册企业超过4000家，为农食产品贸易注入了活力。

　　 “中国与中亚五国建交30多年来，持续深化务实经贸合作，构建了内涵丰富、充满活力、互惠互利的经贸关系，取得了实打实、沉甸甸的合作成果。”商务部新闻发言人束珏婷在日前举行的例行发布会上表示。

　　 制度安排日臻完善。2022年，中国与中亚五国元首共同宣布打造中国－中亚命运共同体。在中国－中亚合作机制框架内，六国经贸部长于今年4月18日举办了“中国－中亚五国”经贸部长会议，就贸易投资、数字经济、绿色发展、互联互通、多边以及地方间合作交换意见。截至目前，中国与中亚国家均签署了共建“一带一路”的合作文件，制定了中长期经贸合作规划，签订投资保护协定，经贸合作机制日趋完备。

　　 投资合作惠及各方。截至今年3月底，中国对中亚五国直接投资存量超过150亿美元，累计完成工程承包营业额639亿美元。通过持续推进基础设施、油气采矿、加工制造、医疗卫生、教育科技、数字经济等领域合作，一批大项目成功落地，助力中亚各国产业升级、互联互通和民生改善。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：完善政策体系 加快推进品牌建设
　　人民网北京5月17日电 （记者许维娜）品牌一头连着生产，一头连着消费，是产业结构升级和消费结构升级的重要方向，承载着人民群众、千家万户对美好生活的向往。 5月17日，在国家发展改革委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，通过不懈努力，品牌建设已经成为全社会的广泛共识和自觉行动，成为推动高质量发展的有力支撑，成为加快构建新发展格局的生动实践。…
国家发改委：五方面持续发力 加快建设现代化产业体系
　　人民网北京5月17日电 （记者许维娜）实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑，制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重。现阶段，国家发展改革委在加快建设现代化产业体系做了哪些工作？ 5月17日，在国家发展改革委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部