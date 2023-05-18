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长江保护成效带给水资源管理新启示

济兼
2023年05月18日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：【光明时评】长江保护成效带给水资源管理新启示

　　 【光明时评】

　　 据媒体报道，近年来，长江沿岸多个城市围绕生态优先、绿色发展的主旋律，探索城市智慧水管家，打响管网攻坚战，将污水处理厂变为资源工厂，创新城市污水治理。生态环境部最新数据显示，长江干流国控断面连续3年全线达到Ⅱ类水质。让长江母亲河焕发生机活力的生动实践，为加强水污染治理、水资源管理提供了重要启示。

　　 水污染治理和水资源管理是一体两面，前者是基础，后者是目标。长江经济带人口和经济总量均超过全国的40%，长江流域水污染治理密切关系着长江经济带的可持续发展。40多年的治理，特别是党的十八大以来的系统施治，使长江流域水生态环境呈现出逐年改善、持续好转的良好态势，水污染治理成效日益显现。但总体来看，我国污染排放基数大、生态破坏较严重、生态环境治理能力不足等问题依然存在。水污染治理是一场持久战，必须贯彻好创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，推动水资源管理迭代升级。

　　 坚持一体谋划，增强水资源管理的系统性。水资源的流动性决定了其具有跨区域性。以长江流域为例，该区域横跨我国东部、中部和西部三大经济区，覆盖19个省区市。水资源作为共有资源，需要流域内各个主体配合解决好水环境问题。过去，“条块分割”的管理模式导致信息不畅、标准不一，水污染防治效率不高，较难产生实际效果。增强水污染治理的系统性，要在顶层设计的指导下，制定统一规划、明确各方权责、打通信息壁垒、形成协同能力，进而对大江大河、湖泊海洋等水体流域实施水资源优化配置和统一调度，形成治理合力。

　　 通过技术赋能，提升水资源管理的科学性。据媒体报道，有城市应用智慧调控系统，实现城市污水数据实时动态监测管理，“水管家”可在用水量增加时下达调水指令，可通过估算排水量协调区域污水处理能力，根据降雨迅速生成模型预测提前腾出库容，避免内涝。随着5G、物联网、人工智能等信息技术不断演进，持续赋能智慧管理，动态、实时、科学调动水污染治理、水资源管理能力变得精准可行。通过大数据分析等，可以实现流域、区域用水总量控制，平衡和协调各地区、各行业用水需求，统一调度水资源，给水资源管理插上科技的翅膀。

　　 深化刚柔并济，提高水资源管理可持续性。一方面，加强法律规范，增强刚性约束。比如，我国第一部全国性流域法律《中华人民共和国长江保护法》颁布，为全面加强长江流域生态环境保护和修复提供了法律保障。以法律法规划出底线，才能守住红线。另一方面，要发挥好市场“造血”功能。报道显示，三峡集团参与共抓长江大保护，已累计完成投资约950亿元，实现合作区域内生态环境突出问题基本消除；长江环保集团与23个长江沿岸市区县签订“水管家”合作协议，从源头修复生态和保护环境。市场是持续优化水资源管理的重要支撑，通过合理反馈机制，调动企业参与的积极性，发挥好市场调节资源作用，有助于为水资源管理升级提供不竭动力。

　　 （作者：济兼，系媒体评论员）

(责编：杨曦、陈键)
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