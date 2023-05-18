朱文鑫

原标题：【光明论坛】多措并举推动外贸高质量发展

近日，海关总署发布今年4月份数据，继一季度表现远超预期后，我国外贸继续保持较快增速。4月份我国进出口总值3.43万亿元，同比增长8.9%。其中，出口2.02万亿元，增长16.8%，贸易顺差6184.4亿元，扩大96.5%。外贸稳中向好势头进一步延续，展现出了我国外贸进出口的强大韧性，为全年实现外贸促稳提质打下了良好基础。

应当看到，当前世界经济复苏仍显动能不足，外需不振的形势难以在短期内扭转。世界银行预期，2023年全球经济增速将从2022年的3.1%降至2%；中国以外的发展中国家2023年经济增速将从2022年的4.1%放缓至3.1%左右。再叠加其他长期存在的不利因素，外贸前景依然承压。在此背景下，只有多措并举，加快培育外贸高质量发展新动能，才能对冲不利因素带来的负面影响，延续外贸稳中向上的良好势头，继续发挥进出口对经济的支撑作用。

不断拓展对外合作空间。在经济全球化遭遇逆流后，双边和区域合作变得更加重要。推动双边和区域合作，加强国际产能合作，开拓东盟等新兴市场和发展中国家市场，进一步激发区域贸易合作潜力，是当前维系进出口稳定增长的最直接有效手段。数据显示，前4个月，我国对“一带一路”沿线国家和东盟国家出口同比增长分别高达26%和24.1%，同时，我国对RCEP国家的出口增速也快于总体增速。这些国家市场正成为拉动我国外贸增长的主要力量。未来新兴市场和发展中国家还会持续崛起，将在全球经济增量中占据更大份额。基于此，应当持续深化双边和区域合作，与更多国家商签自贸协定，不断推进外贸市场多元化，建立起更广泛、更紧密、更友好和更安全的伙伴关系网络。

着力稳住发达国家市场。欧美等发达国家仍是我国重要贸易伙伴，其中，欧盟和美国分别是我国第二大和第三大贸易伙伴。针对当前发达国家试图通过制定高标准经贸规则不断提高贸易壁垒的做法，必须在进一步扩大要素流动型开放的基础上，稳步推动高水平制度型开放，积极对接国际高标准经贸规则，重视参与国际经贸规则的谈判议程和制定过程，以塑造国际竞争合作新优势，稳住与发达国家的经贸往来，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系。

坚持积极主动扩大进口。进口具有溢出效应、竞争效应和生产率效应，有助于促进产业升级、提升国内供给体系质量和满足消费升级需要。此外，积极扩大进口，深化利益融合，能够加强与贸易伙伴的相互依存关系，更好地维系进出口稳定增长。为此，必须坚定实施扩大内需战略，用好超大规模市场优势，发展更高水平面向世界的大市场。应当进一步办好进博会、消博会和广交会的进口展区等，为持续扩大优质产品和服务的进口强化平台支撑。

持续优化外贸产品结构。推动科技创新和产业升级，提供更具竞争力的出口产品，是维系进出口稳定增长的关键。当前，加快发展数字经济是推动产业升级最重要的路径。数字技术与传统产业结合，能够提质增效，推动产业结构向高级化发展，提升产品的质量和附加值。而且，数字服务贸易已成为服务贸易增长新引擎，能够改变我国服务贸易规模长期逆差、技术含量和附加值较低的状况。此外，进一步优化开放格局，推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局，能够丰富和优化出口供给，助推进出口增长。

更好发挥民营企业主力军作用。民营企业应变能力强，更能适应复杂多变的外贸环境，将在进出口增长中发挥更大作用。为进一步提振民营经济的活力，应当积极推行促进内外贸一体化发展，支持外贸新业态新模式发展，帮助民营企业拓展海外市场。值得注意的是，为民营企业保驾护航的同时，也要多措并举稳外资。当前，外资企业出口仍占我国出口总值近30%。放眼未来，中国开放的大门会越开越大，定能继续释放外贸增长潜力，也为世界经济增长注入源源不断的发展动力。

（作者：朱文鑫，系海南省中国特色社会主义理论体系研究中心特约研究员、海南省委党校副教授）

(责编：杨曦、陈键)

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