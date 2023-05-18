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新型变电站地震监测系统在新疆部署

华凌
2023年05月18日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：新型变电站地震监测系统在新疆部署

　　记者17日从中国电力科学研究院获悉，近日在国网新疆电力有限公司大力支持下，该院自主研发的新型变电站地震监测系统在和田地区110千伏布雅变、110千伏胜利变等九座变电站规模化部署应用，将有效提升相关高烈度地区变电站地震监测水平，相关监测数据可为电网灾害评估提供重要参考依据。

　　地震监测是变电站运行阶段针对地震灾害风险的重要感知方式。中国电力科学研究院副总工程师兼输变电工程研究所所长程永锋介绍，变电站地震监测系统一般由地震监测终端、监测子站、数据中心、服务端客户端软件及电力设施地震灾害评估软件等组成。分布于各变电站的地震监测终端可实时采集子站地震动信号并通过网络将数据上传到变电站地震监测系统数据中心。当地震动幅值超过限值即可触发地震监测事件，随后可通过电力设施地震灾害评估软件对地震影响区域、变电站设施和其他设施如输电塔的地震响应进行快速计算，从而获得地震对于电力设施的影响评估，并自动生成灾害评估报告。

　　自2018年7月起，依托国家重点研发计划项目“极端条件下的大区域电网设施安全保障技术——变电站（换流站）电力设施抗震安全防护技术研究”，中国电科院输变电工程研究所相关团队持续对新型变电站地震监测系统有关问题攻关，先后开展“基于变电站地震监测场景的地震监测仪硬件和软件设计”“变电站地震监测系统数据中心架构研究”“电力设施地震灾害评估软件开发”等核心技术问题的研究。团队自主设计研发的面向变电站地震监测使用场景相关技术，经过不断优化升级，系统可靠性和易用性获得进一步提升，为新型变电站地震监测系统规模化部署应用打下坚实基础。

(责编：杨曦、陈键)
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