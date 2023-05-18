刘艳

原标题：全球首个5G异网漫游试商用启动

17日上午，“2023世界电信和信息社会日大会”开幕，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布在新疆启动全球首个5G异网漫游试商用，全球电信网络开放共享再添中国方案。

所谓5G异网漫游，是指当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。也就是说，在提供5G异网漫游服务的区域，用户使用支持5G异网漫游功能的终端，不换卡、不换号，即可直接使用5G异网漫游服务，无须支付额外费用。

记者从中国电信了解到，为推动此项服务，在工业和信息化部统筹组织协调下，4家运营商及产业链伙伴在无技术经验可鉴、无成功案例可循的条件下，解决了一系列技术难题，先后完成了实验设备测试、外场试点验证、商用网络联调、友好用户测试等工作，创新提出5G异网漫游终端选网方案扩展适用场景，形成了4项异网漫游相关专利，联合编制了4项设备和终端行业标准，提出异网漫游场景下国际漫游需求标准，成功在国际标准组织“第三代合作伙伴计划”（3GPP）立项并纳入全球移动通信系统协会（GSMA）《5G网络共建共享指南》。

不断提升共建共享水平是我国5G建设的典型特色，中国电信携手中国联通建成了全球首张、规模最大、网速最快的5G共建共享SA网络，5G共享基站规模超100万站。

5G异网漫游能最大限度地推进网络的开放共享，对集约高效地实现5G网络覆盖和业务发展具有重要意义。工业和信息化部表示，下一步将积极稳妥推动5G异网漫游试商用，以进一步巩固提升我国5G网络服务能力。

(责编：杨曦、陈键)

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