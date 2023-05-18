人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全球首个5G异网漫游试商用启动

刘艳
2023年05月18日08:55 | 来源：科技日报
小字号

原标题：全球首个5G异网漫游试商用启动

　　17日上午，“2023世界电信和信息社会日大会”开幕，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布在新疆启动全球首个5G异网漫游试商用，全球电信网络开放共享再添中国方案。

　　所谓5G异网漫游，是指当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。也就是说，在提供5G异网漫游服务的区域，用户使用支持5G异网漫游功能的终端，不换卡、不换号，即可直接使用5G异网漫游服务，无须支付额外费用。

　　记者从中国电信了解到，为推动此项服务，在工业和信息化部统筹组织协调下，4家运营商及产业链伙伴在无技术经验可鉴、无成功案例可循的条件下，解决了一系列技术难题，先后完成了实验设备测试、外场试点验证、商用网络联调、友好用户测试等工作，创新提出5G异网漫游终端选网方案扩展适用场景，形成了4项异网漫游相关专利，联合编制了4项设备和终端行业标准，提出异网漫游场景下国际漫游需求标准，成功在国际标准组织“第三代合作伙伴计划”（3GPP）立项并纳入全球移动通信系统协会（GSMA）《5G网络共建共享指南》。

　　不断提升共建共享水平是我国5G建设的典型特色，中国电信携手中国联通建成了全球首张、规模最大、网速最快的5G共建共享SA网络，5G共享基站规模超100万站。

　　5G异网漫游能最大限度地推进网络的开放共享，对集约高效地实现5G网络覆盖和业务发展具有重要意义。工业和信息化部表示，下一步将积极稳妥推动5G异网漫游试商用，以进一步巩固提升我国5G网络服务能力。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委：完善政策体系 加快推进品牌建设
　　人民网北京5月17日电 （记者许维娜）品牌一头连着生产，一头连着消费，是产业结构升级和消费结构升级的重要方向，承载着人民群众、千家万户对美好生活的向往。 5月17日，在国家发展改革委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，通过不懈努力，品牌建设已经成为全社会的广泛共识和自觉行动，成为推动高质量发展的有力支撑，成为加快构建新发展格局的生动实践。…
国家发改委：五方面持续发力 加快建设现代化产业体系
　　人民网北京5月17日电 （记者许维娜）实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑，制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重。现阶段，国家发展改革委在加快建设现代化产业体系做了哪些工作？ 5月17日，在国家发展改革委召开的5月份新闻发布会上，国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示，现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部