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电力产业链如何应对夏季“大考”

李春莲
2023年05月18日09:00 | 来源：证券日报
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原标题：今日视点：电力产业链如何应对夏季“大考”

5月17日，国家发展改革委发布数据显示，今年前4个月，全国全社会用电量同比增长4.7%。其中，4月份，全社会用电量同比增长8.3%。

用电量数据是反映经济运行的“晴雨表”和“风向标”。今年以来，各地全力拼经济促发展，用电需求稳中有升。以工业大省和制造业大省浙江为例，工业用电量对全社会用电量增长的贡献率在3月份达到40.66%，制造业用电量回升到接近历史高点。此外，山西全省十大重点产业链企业一季度总用电量同比增长10.02%，环比增长5.64%，创历史新高。

近日，中国电力企业联合会发布的《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》预计，如出现极端气候，2023年最高用电负荷达近14亿千瓦，华东、华中、南方区域迎峰度夏电力供需形势偏紧。

因此，做好电力保供工作，对经济社会平稳运行具有重要意义。笔者认为，电力产业链应从以下三个方面发力来应对这场考验。

一是推动省级电网之间互联互通。目前已经有不少地方开始未雨绸缪，比如安徽省发改委同安徽省电力公司与浙江省发改委、浙江省电力公司进行多轮衔接，签署了皖浙2023年迎峰度夏电力置换互济协议。双方约定，将根据两省用电负荷特性开展电力置换互济，以支持两省迎峰度夏的能源保供。

二是加大新能源消纳力度，将多能互补落到实处，争取各类电源在迎峰度夏前投产发挥保供作用。以风力、光伏发电为代表的新能源“绿电”，是清洁低碳安全高效能源供给体系的主力军，在用电关键期，更要提高新能源的有效消纳，各类电源需应发尽发。

三是推动储能调峰作用。储能在支撑电力保供、提升系统调节能力以及支撑新能源高比例外送等方面作用明显。我国新型储能2022年装机规模大增，如今进入实战阶段，应充分发挥电网侧储能在增进新能源消纳和调节地区电网高峰负荷、缓解电力供应压力的作用。

总之，保证电力稳定供应是巩固经济恢复基础的重中之重，必须将政策“工具箱”用好用足，提前布局做好充分准备，应对今年夏季用电“大考”。

(责编：杨曦、陈键)
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