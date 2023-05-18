刘 萌

原标题：前4个月全国实际使用外资同比增长2.2% 高技术产业引资持续加快

5月17日，商务部发布数据显示，2023年1月份至4月份，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%。

上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华在接受《证券日报》记者采访时表示，今年前4个月，在全球直接投资不景气的背景下，我国实际使用外资金额不仅保持正增长，而且吸引外资结构进一步优化，表明我国吸引外资的韧性较强。预计随着各地各部门不断加大政策支持力度，今年全年我国实际使用外资将保持平稳增长。

引资结构持续优化

从产业结构看，数据显示，1月份至4月份，制造业实际使用外资金额1300.5亿元人民币，同比增长4.1%。高技术产业实际使用外资同比增长12.8%，其中高技术制造业增长37.1%，高技术服务业增长6%。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，高技术产业实际使用外资增速较快，表明我国在恢复经济的同时加快经济结构调整步伐，尤其着力培育发展新兴产业，并为新兴产业发展提供良好的应用场景和政策条件。

在肖本华看来，高技术产业吸收外资增速明显高于整体吸收外资增速，意味着我国高技术产业的市场发展空间大以及投资环境的不断优化。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示，由高技术产业支撑的引资质量持续提升，说明进一步鼓励外商投资设立研发中心、加大制造业引资力度、新版鼓励外商投资产业目录等政策效应开始逐步显现。

今年以来，多地出台政策措施吸引外资投向重点领域。例如，浙江省印发的《更大力度吸引和利用外资工作若干措施》明确，超常规吸引和利用外资，加快推动全省产业升级。对外资总投资达1亿美元（含）以上且首年实际利用外资3000万美元（含）以上的先进制造业项目，省级财政在政策有效期内每年按当年度实际利用外资额3%的比例给予奖补，累计最高不超过2亿元人民币。

“各地在招商引资中也更加注重高质量的引资，使其符合当地产业结构升级的方向，符合我国经济结构转型升级目标。”刘向东说。

加大“请进来”力度

今年，商务部启动“投资中国年”招商引资系列活动，各地纷纷加大“请进来”招商引资力度。例如，上海市近日印发《上海市加大吸引和利用外资若干措施》，提出落实最新版全国和自贸试验区外商投资准入负面清单，深入实施国家服务业扩大开放综合试点，加快推进金融、航运等开放领域项目落地。

从来源地看，商务部数据显示，今年前4个月，法国、英国、日本、韩国实际对华投资分别增长567.3%、323.7%、68.1%和30.7%（含通过自由港投资数据）。

宋向清表示，在全球经贸大环境日趋复杂的背景下，我国仍保持对外资的吸引力。从各国对华投资情况来看，法国、英国、日本等国家对我国投资迅猛增长，说明这些国家在经济结构上与我国互补性较强，未来双边投资或将有更大的成长空间。

谈到如何更大力度吸引外资时，刘向东表示，随着重点外资项目工作专班成为外资企业问题诉求解决的重要渠道，未来可实施更积极主动的开放战略，对重大外资项目按照“一事一议”原则提供更细致服务。

肖本华表示，下一步，吸引外资应注重扩大开放领域，大力推动制度型开放，吸引外商来华投资先进制造业和高端服务业。

展望未来，宋向清预计，今年吸引外资整体有望向三方面进一步转换：外资项目方面，由重数量向重质量转换；投资领域方面，由短平快的传统行业为主向长线投资为主的高技术制造业和高技术服务业转换；来源地方面，维护和拓展贸易伙伴关系，不断扩大“朋友圈”。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经