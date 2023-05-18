国家金融监督管理总局官网截图。

人民网北京5月18日电 （记者罗知之）5月18日，国家金融监督管理总局正式揭牌，我国新一轮金融监管领域机构改革迈出重要一步。记者了解到，原中国银保监会官网已正式更名为“国家金融监督管理总局”，原中国银保监会官方公众号改名为“国家金融监督管理总局”。

今年3月，中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》明确，组建国家金融监督管理总局。统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构。国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。不再保留中国银行保险监督管理委员会。

5月10日下午，国家金融监督管理总局召开领导干部会议并宣布，李云泽任国家金融监督管理总局党委书记。

(责编：罗知之、高雷)

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