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我们的征途是星辰大海

2023年05月18日11:19 | 来源：求是网
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5月的川西大凉山，天高气清、满目青翠。群山环抱间的西昌发射场，2号发射塔架巍巍矗立，长征三号火箭剑指苍穹，静静等待出征的号令。

“5、4、3、2、1，点火！”17日上午10时许，发射场响起01指挥员白春波洪亮的口令，长征三号乙运载火箭喷发出橘红色的烈焰拔地而起，托举着北斗系统第五十六颗导航卫星奔向浩瀚无垠的太空。随着太阳帆板的正常展开，发射任务取得圆满成功。

图为西昌卫星发射中心。

时针回拨，同样是在一次北斗卫星发射前夕，习近平总书记来到某发射场，深入发射工位和技术厂房，勉励大家要坚定航天报国志向，坚定航天强国信念，弘扬“两弹一星”精神、航天精神，创造更多中国奇迹。

走进西昌卫星发射中心史料馆，一项项举世瞩目的成果见证着中国航天事业的腾飞：空间站完成在轨建造、北斗导航卫星全面组网、嫦娥五号实现我国首次地外天体采样返回、天问一号拓展我国星际探测新高度、“一箭22星”创造我国单次发射卫星数量最多纪录……

“这些年，西昌卫星发射中心牢记总书记的重要指示和殷切嘱托，大力弘扬‘艰苦奋斗、求实创新、团结奉献’的精神，实现了一个又一个新的跃升，向着世界一流航天发射场阔步前进。”西昌卫星发射中心人力资源部主任赵新向调研组介绍说。

图为卫星发射升空瞬间。

建造空间站、建成国家太空实验室，是实现我国载人航天工程“三步走”战略的重要目标，是建设科技强国、航天强国的重要引领性工程。卫星发射，是实现这一伟大目标的重要一环。西昌航天人不忘初心、牢记使命，越是艰险越向前，一次次将不可能变为可能。

“2007年4月14日，首颗北斗导航卫星成功发射。2天后的16日20时许，地面清晰接收到卫星信号。那一刻，距离国际电联规定的导航频率申请失效的最后期限已不到4个小时……”

“2011年7月27日凌晨，第9颗北斗导航卫星发射在即，突然遭遇强雷暴天气。卫星发射不怕下雨，就怕打雷。发射场抓住两次雷暴间大约10分钟的间隙，果断点火发射，如期完成了发射任务……”

“2018年，北斗三号系统一年内完成10箭19星发射，创下世界卫星导航系统和我国同一型号航天发射的新纪录。2019年，北斗系统建设又成功实施7箭10星高密度发射……”

一个个惊心动魄的故事背后，是西昌航天人承压奋战、攻坚克难、不畏艰险，才一次次将璀璨的“北斗星”托举上了万里高空。

“报告主席，我还有一个目标，就是成为我国首位女性01指挥员，下达‘5、4、3、2、1，点火’的口令！”2018年2月10日，受到习近平总书记接见的张润红，向总书记报告了自己的“小目标”。

台上一分钟，台下十年功。01指挥员指挥一次发射任务，表面上看只需下达口令，但背后必须下苦功夫，熟练掌握发射场20多个分系统近200个岗位专业知识，更需要积累丰富的实践经验。10多年来，张润红仿佛把自己“嫁”给了航天事业，几乎奉献了全部精力和心血。当“我国首位女01”的梦想照进现实，背后的艰辛和汗水只有张润红自己清楚。

张润红认真检查设备。

和张润红相似，天舟“快递”01指挥员王宇亮也曾经历过急难险重的考验。

2021年5月19日，天舟二号货运飞船任务射前出现蓄压器压力异常，任务两次中止发射后，推进剂两次泄回再加注。

天舟二号任务01指挥员王宇亮说：“面对突出故障，边继续测试流程、排查故障，一边问题归零，一边组织推进剂泄回，岗位人员连续奋战70余小时，成功处置我国航天史最大规模推进剂泄回任务，为夺取任务最终成功打下坚实基础。”

图为天舟二号01指挥员王宇亮执行发射任务。

这样的人和事，在西昌卫星发射中心还有很多。翻开资料，一个个令人惊叹的数字跃然纸上：平均年龄33.1岁，其中博士学历占比3.4%，硕士学历占比32.6%。发射场一线岗位上，出现了越来越多名牌大学毕业生的身影：北京大学、清华大学、北京航空航天大学……伴随着一枚枚长征火箭点火升空，许许多多青年科技人才毅然投身于这片航天事业的沃土，让个人梦想与党的事业、祖国的事业紧密相连，让青春在浩瀚太空绽放出绚丽之花。

“我们能圆满完成空间站建造的历史重任，一个重要法宝就是相信青年科技人才、重用青年科技人才，在重大航天发射任务一线培养锻炼青年人才，为他们的成长搭台铺路。”赵新介绍说。

今天，当庆贺北斗成功的“大红屏”亮起，一群年轻的航天人在这片星辰大海的征途上燃烧自己的青春岁月，在一项项重大航天发射任务中茁壮成长，奔向更遥远的太空。

来源：求是网

采写：狄英娜 高天鼎 刘名美 杨文娟 王代强 凌珂

制作：张利英

审核：宋维强

监制：马建辉

(责编：赵光霞、胡永秋)
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