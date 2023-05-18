原标题：义乌产业“数字集群”又添猛将 小商品城与京东携手赋能义乌市场

继百度、1688等平台相继在义乌产业带深耕之后，又迎来了综合电商巨头京东“抢滩义乌”的消息。5月16日，在北京京东总部，义乌小商品城集团与京东集团正式签署战略合作协议，标志着义乌产业“数字集群”又添一员猛将。

据悉，双方高层共同探讨了在电商领域的深度合作，欲合力推动中国一盘好货数字化供应链和产业带的不断升级。此次合作将涵盖数字贸易平台建设、商品供给侧升级、运营规则优化、“义乌好货”集合馆开设等多个方面。双方还将在营销推广方面展开深度合作，共同提升双方平台的品牌价值和市场竞争力。

会上，京东零售集团CEO辛利军详细介绍了京东零售的整体情况和战略方向，他认为京东将为义乌商户提供技术和运营支持，打造全新的线上销售渠道。同时，义乌市场依托源头产业带入驻京东，背后的本地特色供应链补充了京东下沉市场的空白，满足用户多元化的消费需求，完善平台生态，实现小商品城“组货”与京东“销货”的强强联合。

义乌小商品城股份有限公司董事长赵文阁则表示，京东集团是以供应链为核心的零售电商巨头，小商品城与京东的合作将进一步带领义乌市场经营户数字化转型、赋能线上经营，将有助于保护和激发市场主体活力，增强中小企业综合实力和核心竞争力。当前，义乌中国小商品城积极竞逐三大新赛道，围绕构建以市场为核心的实体经济生态和以Chinagoods平台为核心的数字经济生态。努力构建线上线下融合、进口出口联动、境内境外打通、内贸外贸并举的贸易发展格局，迭代放大小商品贸易枢纽优势。

此前，义乌小商品城与百度、1688等主流电商平台合作，已陆续上线多个“义乌小商品直供数字馆”。这次与京东牵手，在线上共同打造京东“义乌好货集合馆”，拓宽义乌产业带“数字集群”，驱动线上“市井经济”的繁荣。此外，“义乌好货”IP也将强势登陆京东618大促线上会场，以义乌尖货集合馆的形式为基础，开设平价优质的义乌商品专属狂欢节。

此次合作协议的签署，将为义乌小商品城的数字化转型升级注入新的活力和动力，未来，随着ChatGPT等AI技术的不断完善，将大大增强中小企业核心竞争力和品牌价值。义乌小商品城以合作建设数字化分销体系、供应链服务体系为抓点，有力促进数字经济与实体经济深度融合。与京东一起开拓“下沉市场”、拓展国内贸易，为服务和融入国内国际双循环作出积极贡献。

(责编：曹淼、李源)

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