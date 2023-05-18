人民网北京5月18日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局在全国范围开展企业信用监管数据质量全面提升行动，计划用1年半时间解决企业信用监管数据不全面、不准确、不规范等突出问题。

市场监管总局信用监管司有关负责人表示，此次开展的企业信用监管数据质量全面提升行动主要针对国家企业信用信息公示系统归集的涉企信息、其他政府部门依法履职中产生的涉企信息、企业依法填报公示的信息3大类数据，通过统一数据标准、加强源头治理、强化问题整改、实施常态监测、拓展数据应用等办法，促进企业信用监管数据质量全面提升。

近年来，市场监管总局以国家企业信用信息公示系统统一归集的海量信息数据为基础，持续推动监管方式转变和监管效能提升。从过去以年检验照、巡查检查等为主的监管方式，逐步向以数据为基础的法治监管、信用监管和智慧监管方式转变。

据上述负责人介绍，行政许可、行政处罚、经营异常名录、严重违法失信名单都属于企业信用监管数据，目前还存在不准确、不完整、不及时、不规范等数据质量问题，制约数据应用。此次行动将着力推动解决数据的区域化、分散化、碎片化问题，破除“信息孤岛”。探索开发更多信用监管工具，如信用承诺、守信激励、信用培育、信用合规等，强化企业信用监管数据应用，为政务决策管理提供数据支撑。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经