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汇集先进技术应用场景 世界智能大会带来沉浸式体验

2023年05月18日15:53 | 来源：人民网
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人民网天津5月18日电 （王绍绍）第七届世界智能大会于18日在天津开幕，本届大会以“智行天下 能动未来”为主题，聚焦智能科技赋能经济社会发展，聚集智慧成果，全面打造展示数字中国的全新窗口。

人民网财经了解到，本届展览规模12万平方米，致力于打造国内智能科技领域第一展。展览包含八大展馆和室外展区，全面展示智能科技领域高、精、尖产品及技术。展览共设置了信息技术应用创新、人工智能、5G+工业互联网、智能交通、智能制造、智慧生活、数字金融、数字健康、国际与省市等10个主题展示区。

人工智能展区。人民网 王绍绍摄

作为一项全球性科技盛会，本届展会中共有来自全球492家企业参展，其中包括中国电子、中国中车、三星等35家世界500强企业，华为、浪潮、华录等46家国内500强企业，西门子、高通等55家外资企业，通用技术集团、中国电气装备、中汽中心等50家央国企，科大讯飞、360数字安全集团、卓朗科技等270家智能科技代表性企业，国家超级计算天津中心、北京大学、南开大学、天津大学等51家研究机构和高校院所。汇集国内外先进技术应用场景，集中展示全球智能领域引领企业及前沿科技成果。

智慧行业展览。人民网 王绍绍摄

此外，不少展览开启了沉浸式体验，设置智能网联车室外智能体验区和5G智能体验专区，智慧遥控电动车、萌趣跳舞机器人、5G特拍机器人、AI书法机器人等让观众感受到了科技与趣味的完美结合，极大提升了观众互动交流的体验感。

协作机器人。人民网 王绍绍摄

据介绍，社会公众观展日定在20日、21日(周六周日)，市民可持身份证购票入场。

(责编：孙红丽、高雷)
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