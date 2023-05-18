5月17—18日，“瓯江论数 数安中国”2023数据安全发展大会在温州召开。本届大会以“数据安全发展”为主题，搭建交流平台，加快数据要素市场化流通，促进全民共享数字经济发展红利，赋能经济社会高质量发展。中央网信办网络数据管理局、浙江省委网信办、中国网络空间安全协会、温州市委网信办等相关领导出席。

5月18日下午，大会分论坛“数字资产安全创新论坛”顺利举行。在论坛报告发布环节，《网络舆情》总编辑、人民数据总编辑刘畅发布中国首部《中国数据产权制度蓝皮书》研究大纲。

刘畅指出，数据基础制度建设事关国家发展和安全大局，随着“数据二十条”、《数字中国建设整体布局规划》、国家数据局组建等政策举措相继扎实落地，我国数据要素必将迎来高质量发展。

刘畅表示，人民数据作为人民日报、人民网旗下的数据理论和实践探索平台，主动承担起党媒在数据领域的责任使命，努力把握新时代新机遇，积极探索新技术新路径。近期，联合浙江大学网安学院在数据产权制度方面持续探索，撰写中国首部《中国数据产权制度蓝皮书》。

据刘畅介绍，《中国数据产权制度蓝皮书》主要内容包括以下方面：

一是探讨我国数据产权制度研究的背景，梳理现代产权理论、数据产权权属、数据要素与数据保护机制等数据产权理论研究现状，研究相关法律法规。

二是探究我国数据产权制度的内涵，解析我国生产要素产权制度，数据产权制度最大的特征是“去所有权化”，数据产权制度是“数据二十条”提出的“四大制度”的基础，数据确权是数据交流流通的前提，数据授权是数据交易流通的重要方式。

三是主要发达国家和地区数据要素产权制度的探索，剖析美国、欧盟及区域性组织在数据产权制度的建设。

四是从公共数据、企业数据、个人数据、技术四个方面深入解析数据产权制度建设的方式：公共数据方面，分析当前公共数据的使用情况，界定公共数据概念，了解分共数据使用的主要方式。梳理公共数据现有产权机制的研究成果和推进难点，明确公共数据产权机制应遵循的原则。

企业数据方面，聚焦企业数据概念及特征、企业数据现有的产权机制现状，分析企业数据产权机制运行规则及坚守的原则，探讨企业数据分类分级发展现状及使用原则。

个人信息数据方面，分析个人数据的法定规范和定义，深入解读个人数据现有的产权机制现状，探讨个人信息数据产权机制取得的成果和存在的痛点，明确个人信息采集以及处理与应用的原则，推动个人数据产权机制建设。

技术发展与应用方面，分析现有技术在数据产权层面的探索经验，发现隐私计算对数据要素流通具有重要支撑作用。围绕完善相关法律法规、推动技术融合发展，探讨数据产权技术方面的未来发展。在应用层面，分析数据交易所与相关机构针对数据产权的探索情况。

五是分析建立健全数据要素各参与方合法权益保护制度。探究保护数据来源者、数据处理者合法权益，数据经营权的方式，探讨做好数据全生命周期服务。

据悉，《中国数据产权制度蓝皮书》将于5月27日贵阳“数据场景应用创新大赛颁奖仪式暨数据流通交易高峰论坛”上正式发布。

(责编：董童、李源)

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