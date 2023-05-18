新华社北京5月18日电（记者郁琼源、于文静）全国大范围小麦跨区机收即将由南向北梯次展开。农业农村部18日对高质量推进“三夏”小麦跨区机收和机械化生产进行部署，要求全力确保夏粮丰收到手，坚决打牢全年粮食丰收基础。

夺取夏粮丰收到手，对于稳预期、提信心、促发展至关重要。农业农村部18日召开全国“三夏”小麦跨区机收暨机械化生产工作部署会。会议指出，“三夏”生产农时紧、农事重，夏收夏种环环相扣，尤其是今年实施全国粮油等主要作物大面积单产提升行动，机收减损、机播提质都是关键环节。

农业农村部有关负责人表示，各地要全力以赴把“三夏”小麦机收和机械化生产各项工作落到实处、抓出实效。要抢抓农时精心准备。做好跨区机收通行保障、接待服务、用油供给，强化麦收信息发布和机具调度，加强“三夏”农机热线值班值守，组织常态化农机应急作业服务队做好支援准备，帮助“小散偏”地块、机收有困难的农户落实作业机具。要常抓不懈机收减损。广泛开展专题培训、比武竞赛等活动，加强损失监测调查，推动各项措施落实落地，加强粮食产地烘干能力建设，努力解决一些地方晾晒难问题。

这位负责人表示，要采取综合措施提升机播质量。大面积推广应用高性能播种机，推进实施“优机优补”，建强农机作业服务队伍，创新举措提升农机手播种作业水准，加快把大豆玉米带状复合种植适用播种机部署到生产一线。要抓实农机安全生产。深入排查整治农机安全风险隐患，切实排除隐患确保整改到位，维护好农机作业现场安全，开展“农机安全生产月”活动，形成安全生产合力。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经