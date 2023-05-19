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首届中国国际供应链促进博览会将于11月底在京举办

2023年05月19日00:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月18日电（记者潘洁）记者18日从中国贸促会了解到，首届中国国际供应链促进博览会（链博会）将于11月28日至12月2日在北京中国国际展览中心举办，主题为“链接世界，共创未来”。

　　首届链博会展览总面积超过10万平方米，设置智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链等5大链条和现代物流等供应链服务展区。链博会期间将举办开幕式、1场主论坛，围绕5大链条举办5场主题分论坛，以及供需对接会、行业交流研讨会、新品发布会等一系列专业配套活动。

　　作为全球首个以供应链为主题的国家级展会，链博会坚持共建、共促、共享，秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，是一个上中下游融通、大中小企业链接、产学研用协同、中外企业互动的开放型国际合作平台。

　　首届链博会由中国贸促会主办，中国国际展览中心集团有限公司承办。链博会将立足高质量、高端化、高水平，纵向展示各链条上中下游全球领先的技术和产品，横向展示金融、物流、贸易咨询、商事法律、文化旅游、创意设计等服务，集贸易投资、产业发展、创新集聚、学习交流等功能于一体，更好体现数字化转型、场景式呈现、多元式互动、沉浸式体验。

　　中国贸促会有关负责人表示，链博会将邀请全球相关产业链供应链各环节最具代表性、最有特色的企业集中展示其最新技术、产品和服务。链博会不仅注重企业成交，更注重国内外上中下游企业的交流合作，促进全球产业链供应链畅通融合；不仅面向专业采购商，也面向大专院校、科研机构和社会大众，欢迎各国企业和各界人士共襄盛举、共享机遇、共创未来。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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