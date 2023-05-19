近日，达内教育发布2023年4月就业报告。报告显示，4月达内教育共有2523名学员成功就业，最高薪资29000元，为Java高级互联网架构师课程。Java高级互联网架构师、UID全链路设计、Web前端开发成为就业学员数量前三的热门课程，占比分别为34.6%、12.5%、12.3%。

从地区来看，北京、广东、上海、浙江、江苏、陕西是4月就业的热门区域。在月薪过万的学员中，陕西、浙江、江苏地区人数占比仅次上海。从学历来看，在月入过万学员中，硕士占比2.4%，本科占比62.3%，专科及以下学历占比35.3%；这其中本科最高薪资29000元，所学课程为Java高级互联网架构师。

2023年4月，达内教育的学员除了在北京、广东、浙江等地就业外，还普遍在江苏、河南、四川、山东、重庆、陕西等地就业。在北京，国际软件测试工程师课程的本科学员平均薪酬为11686元，UID全链路设计课程的本科学员平均薪酬为10500元；在广州，Linux云计算工程师课程的本科学员平均薪酬为10933元，网络运维与网络安全课程的本科学员平均薪酬为12000元；在江苏，Python+人工智能工程师课程的本科学员平均薪酬为12333元。

在月入过万的学员中，陕西、浙江、江苏地区的人数占比仅次上海，北京地区人数占比38.1%，广东地区人数占比13.8%，上海地区人数占比12.3%，浙江地区人数占比9.4%，江苏地区人数占比7.4%，陕西地区人数占比6.4%。在陕西月入过万的学员中，76.9%为Linux云计算工程师课程，最高薪资16000元。

在4月成功就业的学员中，有11%的人选择学习Linux云计算课程，而在月薪过万的学员中，学习Linux云计算课程人数的占比为16.3%，其中本科学员占比66.6%，就业最高薪资16000元，专科及以下学员占比27.2%，就业最高薪资12000元。

从入职企业来看，4月学习Linux云计算工程师课程的学员中，有不少都进入了各行业头部企业。

在4月“月入过万”的学员中，专科及以下学历学员占比为35.3%，本科占比62.3%，硕士占比2.4%。其中，本科学历最高薪酬29000元，为Java高级互联网架构师课程；专科及以下学历最高薪酬16000元，为UID全链路设计课程。此外，Java高级互联网架构师课程也是达内4月就业热榜课程中的第一名。在月薪过万的学员中，Java课程学员占比为21.2%，其中本科最高薪酬29000元，专科及以下学历最高薪酬为12000元。

(责编：曹淼、李源)

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