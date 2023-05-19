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业界：提升综合金融服务能力 推动大湾区经济高质量发展

2023年05月19日09:19 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （黄盛）自《粤港澳大湾区发展规划纲要》实施以来，广州、深圳等粤港澳大湾区主要城市多措并举推进营商环境及金融建设，强化高质量的对外开放。在日前举办的清华五道口大湾区（深圳）金融论坛上，多位专家学者聚焦“创新 开放 合作——高质量发展”这一主题，为金融助力大湾区发展进行了研讨。

不少与会人士认为，在“建设高质量发展示范地”这一使命引领下，大湾区对高质量金融服务的需求更加迫切。清华大学国家金融研究院副院长、《清华金融评论》执行主编张伟对此表示，金融创新是优化资源配置的强大引擎，金融开放是建设金融强国的必由之路，金融合作是畅通经济血脉的重要抓手。

中国人民银行金融研究所所长周诚君表示，在全球化进程中，会有更多中国企业在全球布局，进行产业转移和价值升级，形成一大批中国本土的世界级和跨国企业。在产业转移中，中国的跨国企业在全球产业链、供应链中将占据越来越重要的地位。中国的企业在全球布局时，应激励其更多使用人民币，帮助其管理风险，降低成本，优化资源配置。

此外，进一步完善大湾区的金融生态，还需要夯实粤港澳三地跨境金融合作，通过跨境金融促进高水平开放。广州商学院名誉校长李晓认为，在金融助力实业经济发展方面，大湾区将有三个重大转变——从离岸市场为中心转向在岸市场的创新建设与发展；从传统金融业支撑的传统制造业发展，转向以现代金融业发展推动的现代智能制造业发展；从对外贸易、产业发展的引领者，转向为以法治和市场规则制度改革创新开放为核心。

深圳高等研究院政策与实践研究所所长肖耿表示，中国是全球最大的大宗商品现货市场，但在大宗商品领域人民币跨境使用及在国际市场的定价权还须提高。要解决这个国际金融痛点，需要利用数字金融技术及交易平台，也需要利用香港及港币离岸金融市场。“港币和美元挂钩，在过去助推了中国的对外开放和制造业的崛起，但在未来我们应让更多新的金融产品，通过和人民币挂钩的官方数字金融交易平台来推进。”肖耿说。

（实习生齐孟莎对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)
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