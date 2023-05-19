原标题：京东拍卖举办互联网资产处置大会 12145全场景资产处置服务战略发布

近年来，随着资产处置市场规模快速成长以及互联网行业飞速发展，金融资产、司法拍卖、罚没物资等处置方式从最初单纯线下拍卖逐渐落地互联网，服务专业化程度也在不断提高。为更好适应市场变化，满足不断增长的市场需求，5月18日，京东拍卖举办“互联网资产处置大会”，国际知名经济学家和中国人民大学法学教授，来自5大AMC、头部商业银行等金融机构，律所、破产管理人代表以及各领域重要投资人代表共聚一堂，热烈探讨数字化浪潮下，以专业技术和服务能力的升级助推资产处置进一步提质增效。

直面资产处置新际遇 共谋行业高质高效发展之路

资产处置作为优化配置社会资源、纾解危困企业、维护社会经济高效运转的重要一环,一直承担着重要的使命，也是当下优化营商环境、促进经济发展的重要课题。会议现场，中国人民大学法学院教授、北京市破产法学会会长徐阳光围绕重整秩序中的投融资问题，从专业视角解读重整制度区别于破产和解的优势，以及进行重整投融资的主要方式，为现场的资产处置机构和投资人高效推动资产处置提供有价值可落地的参考建议。

同时，基于资产处置业务多方面的信息与服务沉淀，大会现场，京东拍卖联合京东消费及产业研究院首次披露了《2022年互联网资产处置数据观察》，从资产处置行业整体发展，到分区域、分省份的互联网资产处置活跃度，以及不同性质资产、不同类型资产的处置情况进行全面解构和分享，鲜活展示了数字化背景下资产处置在突破时间、地域限制，降低处置成本同时，有效提高了资产精准匹配的效率，吸引更广泛的资产处置项目及服务模式“触网”。

京东拍卖业务负责人表示：互联网资产处置是一项用技术能力提升资产处置效率、用服务建立信任连接，进而推动全社会资产高效流转和转化的事业，是一项值得长期坚持的、有价值的事；在资产交易业务领域，京东一直坚持“成本、效率、体验” 的经营理念，致力于把资源集中在更好地提升客户体验和优化成本、效率上，为资产处置双方带来更好的体验，推动行业高质高效发展。

以服务促活力 12145全场景资产处置服务战略正式发布

对于传统的资产处置行业来说，特殊资产体量大、变现难、处置周期长，法院尤其是金融法院和互联网法院案多人少，司法不动产腾退清场工作难以推进、异地执行难，财务投资人出价低、产业投资人难找等诸多痛点，是掣肘资产处置效率和司法执行提效的重要因素。

为了更好地解决这些痛点，京东资产交易平台正式发布“12145全场景资产处置服务战略”，以“1”大核心服务战略，开辟互联网资产处置新赛道，链接上游供应链和下游投资人“2”端，打造最大的互联网资产处置服务平台，并通过提供一站式委托、全流程司辅、精准撮合、大额配资等“14”项资产处置服务，覆盖金融资产、司法拍卖、破产重整与清算、政府罚没物资、国有资产五大业务板块，全面升级京东资产交易平台功能，同时依托京东集团多业态集聚优势，全流程提升资产处置服务能力，促进更多市场主体参与的同时，为社会资产的高效流转和盘活持续贡献力量。

成立7年以来，对高效推动社会资产流转和盘活，以及服务能力的探索，京东资产交易平台从未止步，平均每年让超过千亿不良资产重新进入到国民经济流通领域，助力实体经济发展；并联结和服务了全国2500多家法院、超过千家金融机构和国有企业、五百余家政府单位，包括各地海关和千余家拍卖行及商业企业；7年间累计成交拍品超过了1亿件，2018年-2022年成交金额年复合增长率58%，成功进入了最高人民法院司法拍卖网络服务提供者名单库，也是全国唯一具备中央行政事业单位国有资产处置资质的电商平台。

为促成不同领域参会者在投资经验与行业观点方面实现深入交流，大会现场特设圆桌论坛环节，特邀法院代表、破产管理人协会代表、AMC代表和投资人等现场论道，从政策解读、实操经验、展望发展等，热烈探讨观点交锋。中国华融云南分公司副总经理许翠华在分享中提到，“特殊资产处置的最大痛点是信息不对称，资产处置方面同样呈现区域不均衡，沿海地区成交多、西南等地区成交少的局面。通过京东拍卖这一互联网资产处置服务平台的推动，可以有效打破传统处置方式中的地域、信息、时间等壁垒，提升资产处置效率”。这点在《2022年互联网资产处置数据观察》中同样得到认证。

活动现场，京东拍卖与招商平安资产、苏州资管、晋阳资管举行签约仪式，就互联网资产处置合作深化达成战略合作。此外，为最大限度推动资产处置流转，活动期间京东拍卖携手多家金融机构，带来超百亿级的优质投资标的现场推介，涵盖股票、股权、商业地产、矿产等多个类别，精准、高效联结上游资产委托机构和下游投资人，促进资产处置加速。

七年来，京东拍卖致力于以专业的技术服务能力为各方伙伴提供高质高效的资产处置体验。恰逢京东618即将来临，京东拍卖将继续做好资产处置流通环节的“枢纽”，和行业各方一道，共同营造公开化的市场氛围，推动资产公平、公开、公正的交易环境，建立真正高效、专业的互联网资产处置交易生态。

(责编：董童、李源)

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