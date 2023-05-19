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中国星辰｜闪亮的名字

2023年05月19日10:19 | 来源：央视网
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央视网消息：近日，中央宣传部、全国妇联发布2023年“最美家庭”先进事迹。这其中，就有我们熟悉的王亚平家庭。

家不单单是心灵的港湾、是爱的摇篮，更是一个人不断成长进步的向阳沃土。在通往星辰大海的路上，王亚平离不开家人的支持。

让我们一起走进她的家庭，来了解她背后的这些星辰大海的守望者。

王亚平是我国首位实施出舱活动的女航天员、首位太空教师。两度飞天、三次太空开讲，在轨长达198天，是我国在轨驻留时间最长的女航天员，圆满完成了数千项操作、数十项在轨科学实验，被授予“英雄航天员”等荣誉称号。成绩的背后，是王亚平每年超300天全心投入的艰苦训练，更是家人的默默奉献与支持。

王亚平的丈夫赵鹏，曾是一名优秀的空军飞行员，为了全力支持妻子的航天梦，赵鹏逐渐减少飞行任务，毅然当起了“良父贤夫”。一日三餐、整理家务，数年如一日接送女儿，辅导家庭作业、培养兴趣爱好，他全都从陌生未知到得心应手。而对于妻子遇到压力和困惑时，赵鹏也会及时陪伴疏导，助力亚平成长为出色的航天员。

女儿赵芸熙现在是名一年级的小学生，虽然只有7岁，但却格外懂事。尽管每次和亚平的相聚都十分短暂，但她从来没有抱怨过，反而常常把自己画的画、写的贺卡作为小礼物送给妈妈，缓解亚平的心理压力。

王亚平的父母都已年近七旬，常年在山东老家，但只要一有空闲就会跑到北京，帮助女儿女婿照顾好这个小家，无条件支持着小两口。

中国人民解放军航天员大队 特级航天员 英雄航天员 王亚平：我非常幸运地能够拥有这样一个美满幸福的家庭，因为这么多年，我的父母、爱人、孩子，他们都是全心全意地在支持我的飞行事业，我很感谢他们对这个家庭的奉献。

如今，两度飞天的王亚平再次投身到紧张的训练中，时刻准备着为祖国出征，而她的家人也为此一起努力着。

同一个家庭，同一个梦想。航天小家融入飞天大家，“摘星星的妈妈”背后有一群守护星星的亲人，其实每一个航天员的家庭背后都有这样无私的星辰大海的守望者。爱一个家就给一颗心、爱一个国就将此生附上，九天摘星、为国建功，共圆航天梦。

(责编：王静、胡永秋)
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