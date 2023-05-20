新华社北京5月19日电 近期，中国汽车出口数据出炉，第一季度出口量已超过日本，而且4月汽车出口继续保持增长趋势。有外媒预计，中国今年将超过日本，或成为全球最大的汽车出口国。

1月18日，在烟台港商品车滚装码头，外贸商品车在等候发运（无人机照片）。新华社记者朱峥摄

业界人士认为，中国汽车出口数量大增，得益于电动汽车产业蓬勃发展。在汽车行业能源转型过程中，中国成功打造了世界领先的电动汽车产业集群，在智能化、网联化方面走在全球前列。此外，全球第一大汽车市场的魅力，吸引国外汽车头部企业加紧调整在华布局，深耕中国市场，汲取中国经验。

这速度“难以置信！”

中国汽车工业协会的统计数据显示，今年第一季度，国内汽车企业出口99.4万辆，同比增长70.6%，超过日本的95.4万辆。最新数据显示，4月份，出口37.6万辆，同比增长1.7倍，其中，电动、混动等新能源汽车出口10万辆，环比增长28.6%，同比增长8.4倍，保持良好势头。

《金融时报》日前报道称，中国电动汽车制造商在国内市场占据主导地位，同时也在大举向海外拓展。2022年，中国汽车出口超过德国，今年中国将超过日本，成为全球最大的汽车出口国。

美国对外政策智库外交学会高级研究员布拉德·塞策在推特上对此评价说，这发生的速度快到让人难以置信。

美国哥伦比亚广播公司日前报道说，中国汽车出口仅在过去两年就增长了50%以上，中国已与日本、德国和美国一起坐上全球汽车出口国的头排交椅。

谈及中国电动车企换道领先，日本名古屋大学客座教授野边继男说，首先在顶层设计上，中国在约20年前就树立了成为汽车强国的目标，并且没有选择在内燃机领域赶超欧美日等先进国家，而是早早就着眼于电动汽车领域。

其次，中国引入外资车企到本国生产，并优化汽车外资政策，例如邀请特斯拉落户上海，学习智能电动汽车的概念和模式。此外，宁德时代等本土企业很早就布局动力电池等零部件制造，形成了电动汽车产业集群。中国巨大规模的市场也为电动汽车行业发展带来显著优势。

“电动汽车时代开始”

有业内专家和分析人士认为，由于起步较早，中国不仅在汽车电动化方面走在前面，在网联化和智能辅助驾驶等方面，一些中国品牌在国际上也相当有竞争力，中国电动汽车品牌推动了整个行业的变革，并让外国公司望尘莫及。

据法新社报道，电动汽车专家埃利奥特·理查兹说，今年的上海车展已经证明中国品牌“可以在各个方面与所有传统汽车制造商竞争——性能、质量、舒适性，没有什么是他们做不到的”。他说：“我认为这个车展标志着内燃机（时代）的终结和电动汽车时代的开始。”

4月25日，人们在上海车展上参观正式首发亮相的蔚来全新ES6。新华社记者王翔摄

德国知名汽车专家、杜伊斯堡汽车研究中心主任费迪南德·杜登赫费尔近期表示，在汽车行业新能源转型过程中，中国是不可或缺的重要力量。从汽车电池到汽车软件、芯片等诸多领域，中国企业的技术都走在全球前列，欧洲汽车企业需要向中国同行学习，中欧双方协作努力，才能实现共赢。

杜登赫费尔认为，在电动车和汽车软件领域，中国品牌占据优势地位。“中国车企正在逐渐走入欧洲市场，在东欧国家已具有较强的影响力，在英国的影响力也不俗，如今他们来到德国了。”

美国《麻省理工科技评论》今年２月刊文指出，中国成功打造了世界领先的电动汽车产业，这一势头并未放缓，且“已经具备了一些结构性优势”。中国在电动汽车行业的主导地位有助于中国成为世界气候变化政策的领导者之一，帮助中国遏制空气污染、减少对进口石油的依赖和后金融危机的经济重建。

文章援引美国智库战略与国际问题研究中心高级研究员马佐科的话说，中国的经验表明，电动汽车可以成为发展中国家超越发达国家的机会。

中国机遇、中国经验

国际能源署近日发布的《2023年全球电动汽车展望》报告显示，中国是全球电动汽车销售领域的领跑者，去年全球60%的电动汽车销售发生在中国，全球已售出的电动汽车一半以上在中国。随着中国市场潜力持续释放，新消费需求不断涌现，国际车企谁都不想错失在华发展的机遇。

德国巴登工业企业经济联盟主席克里斯托夫·闵采尔告诉记者，庞大、繁荣的中国市场充满活力，吸引了梅赛德斯-奔驰、大众和宝马等德国车企巨头扎根中国，与中国市场和谐发展，对中国伙伴增进了解和信任，携手实现繁荣。中国既有蓬勃发展的市场，也聚集了全球汽车行业的尖端科技，再加上愿意接受新鲜事物的热情消费者，德国车企期待在中国延续发展势头。

5月16日在宁波举行的第三届中国—中东欧国家博览会中东欧展馆浙江展区拍摄的一款出口欧洲的领克汽车。新华社记者黄宗治摄

奥纬咨询慕尼黑办事处合伙人兼全球汽车和制造业部门主任法比安·勃兰特表示，与欧洲消费者相比，中国消费者更加注重新能源汽车代表的“移动性”，对车辆外观和内饰的审美需求变化也体现出这种特点。他认为，中国本土汽车品牌正在主动迎合市场需求推出新款车型设计，部分外国品牌恰恰在中国消费者关注的方面做了削减，这也是他们在中国市场销量不够理想的原因。

日本本田汽车公司社长三部敏宏近期对日本媒体表示，中国车商在软件定义车辆领域取得飞跃式进展，“超出我们的想象”。他直言：“我们已经落后了。”

丰田汽车公司新近上任的社长佐藤恒治在东京接受外国记者集体采访时说，中国汽车市场在电动化和智能化等方面处于世界领先地位，丰田在中国市场可以学习到很多东西。对丰田来说，公司在中国的作为对于引领公司转型非常重要。

业内人士认为，中国新能源汽车产业进入了一个全面市场化的拓展期。但也要看到，国产新能源汽车品牌面临更严峻的市场竞争。国内新能源汽车产业链的盈利能力、自主创新能力以及综合竞争力还需要进一步提高。（记者：徐剑梅、单玮怡、刘轶芳、刘春燕、钟雅、周思雨、陆睿；制图：李雪笛；编辑：刘健、王丰丰、马骁、闫珺岩、刁泽、陈玉芬）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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