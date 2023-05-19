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穹顶球带吊装成功 田湾核电7号机组全面转入安装阶段

2023年05月19日19:03 | 来源：人民网
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田湾核电7号机组穹顶球带吊装作业。受访者供图
田湾核电7号机组穹顶球带吊装作业。受访者供图
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人民网北京5月19日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，作为国家重点能源项目，今日，田湾核电7号机组穹顶球带成功吊装，标志着该机组从土建施工高峰全面转入安装阶段。

据介绍，在吊装现场，2000吨履带式吊车缓缓将起吊重量为375.5吨的7号机组穹顶球带吊离地面，经过起钩、旋转、带载行走、调整等一系列高精度动作，穹顶球带缓缓在安全壳钢衬里筒体上平稳落钩，吊装精度控制在毫米级。

记者了解到，田湾核电站7号机组穹顶吊装分为球带和球冠两个部分。此次吊装的球带为环带型结构，上口直径36.522米，下口直径44米，高度12.269米，球带内分布着不同规格的安装设备，包括16台穹顶非能动热交换器、44件贯穿件、4台氢气复合器等设备。

据田湾核电相关部门负责人介绍，田湾核电7号机组自2021年5月19日开工以来，建设团队创新BIM技术、钢筋模块化施工、混凝土结构模块化施工、不锈钢衬里模块化施工、钢衬里设计优化、自动焊接技术等施工技术和工艺，建立智慧工地管理系统，确保核电机组建设顺利进行。

“目前，田湾核电已建成的6台机组累计发电超过3700亿千瓦时。正在建设的7、8号机组单机容量126.5万千瓦，每台机组每年发电约100亿千瓦时。7、8号机组建成后，田湾核电总装机总量超900万千瓦，每年可提供清洁电力超过700亿千瓦时，相当于每年减少二氧化碳排放5740万吨，对推动绿色低碳发展，实现碳达峰、碳中和目标具有重要作用。”该负责人表示。

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