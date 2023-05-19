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加大投资力度 宝马持续深化在华新能源战略

2023年05月19日18:47 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者栗翘楚）近年来，辽宁省沈阳市布局新能源产业版图的大棋悄然落子。锂电池、氢能、储能等新能源产业链上下游企业集中发布应用场景。

5月18日，宝马集团宣布，将于2026年起在沈阳投产具有划时代意义的纯电动BMW新世代车型；同时，与之配套的BMW第六代动力电池项目全面动工，总投资100亿元人民币，规划面积24万平方米，并将创造2000个新工作岗位；此外，宝马沈阳研发中心二期扩建项目正式启用，新能源车本土化全流程开发和验证能力得到进一步加强，为新世代的到来做好准备。

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-4月，汽车制造业固定资产投资保持增长。2023年1-4月，汽车制造业固定资产投资同比增长18.5%，高于全国固定资产投资13.8个百分点，高于制造业固定资产投资12.1个百分点。

宝马集团相关负责人表示，基于对中国市场的坚定信心、受益于良好的营商环境，宝马集团坚定不移地扩大在中国业务布局。据宝马集团统计，宝马沈阳生产基地自2010年以来累计投资近1000亿元人民币，年产能达到83万辆。高效的投资带来巨大经济效益。2022年，华晨宝马在国内零部件采购额超730亿元，其中60%来自辽宁。

“华晨宝马成立20年，从无到有发展成为宝马集团全球最大的生产布局。今天，BMW新世代车型将在沈阳投产，与之配套的BMW第六代动力电池项目全面动工。这将极大地推动我们的业务发展和电动化步伐。”宝马集团董事诺德科沃奇博士表示，遵循宝马集团iFACTORY生产战略，宝马沈阳生产基地致力于在精益、绿色、数字化三个方面树立未来汽车制造的新标杆，中国制造业升级和高质量发展做出积极贡献。

此外，华晨宝马还致力于携手中国伙伴推动沈阳新能源产业集群发展。据统计，在华晨宝马全国430多家零部件供应商中，超过120家位于辽宁，近100家扎根在沈阳。采埃孚、亿纬锂能等企业也在加快入驻沈阳的步伐，配套BMW新能源车型。将来，这一产业链有望进一步延长到动力电池正负极、电解液、隔膜等专业领域。在研发方面，宝马集团在中国设立了德国以外最大的研发和创新网络，分布在北京、上海、沈阳和南京，并与众多中国科技公司及电动化核心企业深入合作，在上海联合设立创新孵化基地，共建共创未来出行新生态。

宝马集团相关负责人表示，电动化、数字化、循环永续是宝马集团的战略方向，凭借在中国建立的集研发、产品、供应链、动力电池、电动车生产及回收于一体的新能源车能力体系，宝马集团正携手当地合作伙伴共创共建下一个20年，全力支持东北全面振兴和中国高质量发展的新时代。

(责编：孙红丽、高雷)
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