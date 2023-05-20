本报记者 李菲 本报见习记者 武鹭帅

原标题：生态蝶变，绘就美好画卷

【高质量发展调研行】

长江北岸，杉树林立，杨柳依依，乌桕点缀其中，绿野无垠。

这是南京市浦口区长江岸线如今的景色。很难想象，5年前，这里还是另一番光景——厂棚林立、机器轰鸣，船厂切割、轧钢、喷漆、除锈等作业严重破坏了当地的生态环境，长江岸线不堪重负，周边居民更是深受其扰。

“20世纪七八十年代，岸边经常能看到江豚跃动。但后来，由于周边工业过度开发，这里几乎都看不到江豚了。”南京市浦口区桥林街道党工委委员杨庆松感慨。

为改善沿江生态环境，江苏提出系统治理、铁腕治理。从拆除船厂、养殖场，到拆除龙门吊、破碎机，再到清除水泥地坪、砂石地坪，每项举措、每次行动都彰显着江苏全力“脱胎换骨”、实现江岸复绿的决心。

“我们累计关停化工企业3876家，腾退长江生产岸线81公里，生态岸线占比已提升到64.1%，长江干流江苏段水质连续5年保持Ⅱ类。”江苏省发展和改革委员会二级巡视员程友华说。

据悉，江苏制定“1+3+7”治污攻坚政策体系，先后印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》《关于优化排污总量指标管理服务高质量发展的意见》《江苏省生态空间管控区域规划》等系列文件，力争守好生态“存量”，打好污染防治攻坚战。

一头是生态环境保护，一头是经济社会发展，如何把握二者的平衡？江苏给出了答案：退，干净利落；进，毫不迟疑。

常州段破解“化工围江”，浦口区打造“春江十里”，沿江地区落实长江“十年禁渔”……面对突出环境问题，江苏锚定目标，协同奋进。

“要主动寻求环境、经济、社会效益的最大‘公约数’，推动高质量发展与高水平保护协同并进。”江苏省生态环境厅副厅长尹荣尧表示，传统产业转型升级，不是“低端产业”的简单退出，而是要统筹沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。

作为滨江城市，江阴不仅具有依山傍水的天然优势，还有着积淀深厚的漕运文化、工业文化。随着江阴沿岸工厂有序腾退，“工业锈带”成为“生活秀带”，为高质量发展蓄积新动能。

“我们投资256亿元左右，把原来23.4公里的生产岸线压缩至16.8公里，压缩的岸线全部还给老百姓。”江阴文化商业旅游产业集团筹备组副组长朱贻军告诉记者，他们以实际行动还江于民、还岸于民，让更多人享受到长江高水平保护带来的福利。

目前，江阴主城区30公里生产岸线已变为生态岸线、亲水岸线，船厂公园、鲥鱼港公园、锡澄运河公园等相继在江畔“绽放”。

“看！江豚！”江边传来一声惊呼。

南京、镇江、江阴……近期，江苏多地江豚频现。作为长江生态“晴雨表”，江豚数量越来越多，活动范围越来越大，这意味着近年来江苏生态环境有了明显改善。

近日，记者漫步于扬州运河三湾生态文化公园，微风清凉，树影婆娑，水清近人。这一公园位于扬州古运河三湾段，原是扬州城市东南部的工业用地、棚户集中区，现在已是运河“原点”城市的示范与标杆。

园区讲解员刘玮是一名90后，她对记者说起这里的变化：“我从小就住在附近，小时候和父母经过这里，经常看到烟囱冒着黑烟，污水横流，垃圾成堆。现在环境好了、景点多了，大家都爱来这儿逛。今年‘五一’假期，游客多到我们顾不上休息。”

三湾河畔，坐落着扬州中国大运河博物馆。2021年，博物馆正式开放，现已成为大运河全流域的新地标，为公园引来八方来客，推动大运河从“地理空间”走向“文化空间”。

“良好的生态环境是令老百姓最具幸福感的公共产品。”尹荣尧介绍，江苏全省生态环境质量指标连创有监测记录以来最好水平，整体实现从严重透支到明显好转的历史性转变，群众满意度提升至93.6%。

已经迁居无锡30年的毕大爷，最近几年搬迁到了小溪港附近的社区，见证了小溪港的时代变迁。“以前这里是一个渔船码头，渔民们打了鱼就在岸上卖，生活环境和现在比那可差远了。自从有了小溪港渔咀公园，我经常带着小孙女来这里玩耍。”毕大爷笑着说。

记者看到，公园彩虹步道飞架空中，旁边就是清澈的太湖水。市民在湖畔跑步、散步、骑车，共同构成人与自然和谐共处的美景。

从拆除到建设，从恢复到发展，从生产到生活，从长江“十年禁渔”行动到大运河文化带建设、江淮生态大走廊建设……生态蝶变正在把“强富美高”新江苏宏伟蓝图从“大写意”一笔一笔绘制成“工笔画”。

“未来，江苏将继续落实生态优先、绿色发展的要求，坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，实现高水平保护与高质量发展的良性互动。”江苏省委研究室副主任焦建磊表示。

（本报记者 李菲 本报见习记者 武鹭帅）

(责编：杨曦、杨迪)

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