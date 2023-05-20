本报记者 冯家照 高建进 张亚雄

原标题：福建上杭首次发现恐龙蛋化石

记者从福建省龙岩市上杭县自然资源局了解到，福建省地质调查研究院科研团队近日在上杭县临城镇黄竹村发现整窝恐龙蛋及零星恐龙蛋壳碎片。经中国科学院古脊椎动物与古人类研究所鉴定，本次发现的恐龙蛋为长形蛋类。这是上杭县在2020年发现恐龙足迹群化石后，首次发现恐龙蛋化石。

参与此次恐龙蛋调查工作的福建省地质调查研究院总工程师陈润生告诉记者，自上杭恐龙足迹群化石发现以来，该院科研团队继续在上杭开展红层盆地恐龙化石调查。本次发现的恐龙蛋呈孵化状态保存形态，蛋壳因孵化碎裂分布。从目前保存的蛋片来看，至少保留了6枚恐龙蛋。

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员王强介绍，根据目前修复出来的蛋片情况判断，这是一个在孵化阶段或者是已经孵化过的蛋窝。现场两个破损的蛋化石，证明这是一个原地保存下来的蛋窝。

专家介绍，根据本次发现的恐龙蛋的宏观形态、蛋壳外表面纹饰和显微结构特征，可将其归入长形蛋科的长形蛋属，这一类恐龙蛋的产蛋母体是生存于白垩纪晚期的窃蛋龙类。上杭县恐龙蛋化石的发现，填补了福建省恐龙研究的又一空白，对研究福建乃至华南地区的古气候、古地理、古生态提供了宝贵的实物资料，也为进一步开展闽西地区恐龙化石资源的调查提供了很好的依据。

目前，对于此次发现的恐龙蛋，上杭县已委托福建省地质调查研究院联合中科院古脊椎所的专家进行了抢救性保护工作，并由国内专业技术人员进行专业修复，以便作进一步研究。

(责编：杨曦、杨迪)

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