地大领衔研究团队研究证明火星北部曾经存在海洋
2023年05月20日08:14 | 来源：光明日报
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原标题：地大领衔研究团队研究证明火星北部曾经存在海洋
记者18日从中国地质大学（武汉）获悉，该校地球科学学院肖龙教授领衔的联合研究团队，通过综合分析“祝融号”火星车搭载的多光谱相机获取的科学数据，首次在火星表面发现海洋沉积岩的岩石学证据，证明了火星北部曾经存在海洋。
目前的火星缺乏流水与生命痕迹，但数十亿年前的火星环境或许大不相同。过去的研究已证明，早期火星曾存在大量液态水，并通过地貌分析和数值模拟提出过古海洋假说，但是缺少探测数据的支持。因此，火星北部平原是否存在过海洋一直存在争议。
“我们查看火星车车载相机传回的照片，发现这些裸露的岩石发育层理构造，显著不同于火星表面常见的火山岩，也不同于风沙沉积形成的层理构造，这些层理知识指示的双向水流特点，与地球滨—浅海环境中的低能潮汐流一致。”肖龙补充解释，研究中识别的底形和沉积构造还具有支持其为流水沉积而不是风成沉积的证据。
本研究中的观测结果成为支持火星北部平原古海洋存在的直接性原位探测证据。“祝融号”着陆点的位置也表明，观察到的沉积构造可能形成于北部平原古海洋的海退过程中。18日，相关研究成果在权威学术期刊《国家科学评论》在线发表。
(责编：杨曦、杨迪)
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