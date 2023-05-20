原标题：借力“中国旅游日” 多家在线旅游平台花样促消费

本报记者 王 君

5月19日，2023年“中国旅游日”主会场活动暨启动仪式在云南省腾冲市和顺古镇举行。今年的“中国旅游日”主题为“美好中国，幸福旅程”。在此背景下，多家在线旅游平台推出多种主题活动和优惠措施，借势提振业绩。

为迎接“中国旅游日”，飞猪直播活动全程，展现国内文旅产业转型升级、高质量发展取得的成果。同时，飞猪联合多家航司、国内知名酒店集团、小众民宿、景区名胜等生态合作伙伴，在官方直播间推出一系列优惠活动。

“从今年春节到‘五一’假期，旅游市场高开稳走，复苏持续提速。如今，暑期旺季将至，人们的出游热情有望进一步被激发。” 飞猪相关负责人告诉《证券日报》记者，今年“618”商家参与规模显著超出预期，整体数量比去年增长了35%。“由于商家参与度提升，今年飞猪在直播间推荐的优惠商品也更加丰富，覆盖云南、广东、浙江、海南、四川、江苏、北京、上海等重点出发地及目的地。”

同程旅行也推出了主题旅游直播、线上活动专题及主题航班等“线上+线下”全场景营销活动，为用户提供大量优惠、优质的旅游产品和服务。

同程旅行相关负责人告诉《证券日报》记者，今年以来，国内旅游需求呈现爆发式增长，全新的旅游市场和旅游需求也对旅游产业链提出了全新的需求。同程旅行希望通过“线上+线下”的全场景营销，向旅行者展示中国旅游的新风貌、新体验，为用户提供更丰富的新产品和新服务，满足旅行者的个性化、多元化需求。

美团则在文化和旅游部指导下，搭建“5·19中国旅游日”“美好中国，幸福旅程”专题页面，联动平台内景区、酒店、民宿、航司等旅游主体，开展系列旅游惠民促销活动，覆盖全国上千个县区市。

5月19日，美团在门票、酒店、民宿、机票火车票等频道，通过弹窗等线上资源位，集中展示“中国旅游日”相关活动。

“今年是美团第三年参与‘中国旅游日’活动，消费者在美团App上搜索关键词即可直达专题页面，获得‘内容种草、预订交易、消费评论’的一站式便利体验。”美团政企合作中心总经理路梦西告诉《证券日报》记者，作为科技零售企业，美团希望发挥平台的多业态优势和数字化能力，与旅游行业主体及各地政府携手，共同激活旅游消费。

除了发放文旅消费券外，记者从文化和旅游部了解到，“中国旅游日”活动期间，全国各地推出7大类线上线下旅游惠民措施约5211项，包括旅游助老、助残措施；对劳动模范等先进群体的优惠措施；公益性文艺演出、公共文化场馆扩大开放等。据悉，优惠活动贯穿整个5月份。

(责编：杨曦、杨迪)

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