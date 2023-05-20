刘 琪

原标题：人民币汇率能够在合理均衡水平上保持基本稳定

据中国人民银行网站5月19日消息，中国外汇市场指导委员会（CFXC）2023年第一次会议于5月18日下午在北京召开。会议指出，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。

会议认为，近年来我国外汇市场平稳健康发展，汇率市场化改革稳步推进，人民币汇率双向波动、弹性增强，有效发挥了宏观经济和国际收支自动稳定器的功能，为增强货币政策自主性创造条件。在各方共同努力下，外汇市场汇率风险中性工作取得重大进展，长效机制初步建立，企业风险中性理念持续增强，银行风险中性管理不断夯实，有利于推动外汇市场行稳致远。

会议指出，近期全球经济金融形势复杂严峻，发达经济体高利率、高通胀、高债务并存，货币政策紧缩效应显现，美欧银行业风险事件不断，推升了市场避险情绪，对美元汇率短期偏强形成支撑，人民币汇率近日双向波动态势明显。当前，我国宏观经济大盘、国际收支大盘、外汇储备大盘稳固，金融机构、企业和居民对汇率的预期总体平稳，是外汇市场平稳运行的坚实基础和有力保障。同时，我国外汇市场广度和深度日益拓展，拥有自主平衡的能力，人民币汇率也有纠偏力量和机制，能够在合理均衡水平上保持基本稳定。

会议强调，在党中央、国务院坚强领导下，国民经济延续恢复态势，向好因素积累增多。下一阶段，人民银行、外汇局将加强监督管理和监测分析，强化预期引导，必要时对顺周期、单边行为进行纠偏，遏制投机炒作。自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。积极落实自律规范，研究加强美元存款业务等自律管理，提升对企业的汇率避险服务水平，降低中小微企业汇率避险成本，更好服务实体经济。

(责编：杨曦、杨迪)

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