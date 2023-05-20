人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会：研究制定全面系统方案 促进北交所高质量发展

吴晓璐 孟 珂
2023年05月20日08:29 | 来源：证券日报
小字号

原标题：证监会：研究制定全面系统方案 促进北交所高质量发展

5月19日，“第五届西城区企业上市主题交流活动”在京举行。其中，围绕北交所高质量发展，证监会非上市公众公司监管部主任鲁颂宾作致辞，北京证券交易所总经理隋强作主旨发言。

鲁颂宾透露，证监会正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议，按照坚守定位、发挥特色、错位发展的要求，紧紧围绕服务创新型中小企业这个主题，研究制定全面系统的方案，促进北交所高质量发展。

隋强表示，北交所将不断加大改革力度，聚焦高质量扩容、流动性提升等市场建设中心任务，研究推进市场关键制度创新。

加快高质量上市公司供给

据鲁颂宾介绍，下一步推进北交所改革和发展工作主要有三方面：

一是加快高质量上市公司供给。按照质优、量适、步稳的要求，常态化推进北交所市场高质量扩容，夯实市场良性发展和流动性改善基础，坚持市场化的发展方向，持续优化发行上市制度，着眼于降低企业上市成本和等待时间，既用好用足现有制度，优化辅导监管等要求，又研究吸引更多能够支撑市场深度、体现市场优势、具有品牌效应的企业到北交所上市的路径，积极开展提高上市公司质量专项行动，促进公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力和信息披露质量持续提升。

二是稳步提升市场交易活跃程度。做好精准服务，继续努力扩大投资者队伍，提高投资者参与度，引导公募基金扩大北交所市场投资；持续丰富北交所产品体系，完善指数体系。进一步完善北交所做市交易和融资融券业务，丰富市场对冲工具，加强多层次市场互联互通。

三是优化市场发展生态。持续优化发行承销机制安排，完善发行定价制度，改进新股发行配售制度，提升市场化水平，研究明确面向创新型中小企业的直接融资普惠金融执行标准，强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励，更好发挥中介机构作用。持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，坚决查处内幕交易、操纵市场、财务造假等违法违规行为，切实保护投资者合法权益，推进北交所制度型对外开放，持续发挥好资本市场改革“试验田”功能。

“当前北交所正处于高质量建设的关键时期，证监会将坚守初心、稳中求进，持续巩固市场向好趋势，为包括专精特新企业在内的广大创新型中小企业发展做好服务。”鲁颂宾表示。

加快建设服务型交易所

据隋强介绍，截至目前，北交所共有上市公司195家，聚集了一批优质创新型中小企业，其中国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元，总融资额400亿元左右，体现了资本市场服务中小企业普惠金融的理念，高效促进了中小企业创新资本形成。

隋强表示，下一步，将在中国特色现代资本市场的框架下，聚焦“改革、服务、生态”六个字，全面推进北交所高质量发展，着力打造服务中小企业科技创新的特色优势、比较优势。

在持续深化改革方面，隋强表示，北交所将在前期探索基础上，发挥好资本市场改革“试验田”作用，坚持系统观念，强化问题导向，不断加大改革力度，聚焦高质量扩容、流动性提升等市场建设中心任务，研究推进市场关键制度创新。一是优化企业上市机制。统筹好数量与质量的关系，完善发行上市准入安排，进一步提高效率、明确预期，降低企业上市成本，让优质创新型中小企业更好更快对接北交所上市。二是完善市场交易机制。推进交易机制创新，研究扩大混合做市、融资融券业务规模，充分发挥制度功能；不断优化投资者结构，扩充投资者数量，提升交易效率、促进交易达成。三是优化发行承销制度。

在大力加强服务方面，隋强表示，北交所研究制定了提升服务能力综合行动方案，拟通过实施一系列服务举措，加快建设服务型交易所。一是突出开门服务。二是突出直达服务。三是突出精准服务。在综合行动方案中，北交所将特别推出针对专精特新企业的综合服务计划，实施全业务线合力服务专精特新的一系列务实举措，更好支持专精特新企业利用资本市场发展壮大。

在着力优化生态方面，隋强表示，北交所将重点做好两方面的工作，一方面发挥行业机构的带头作用，推动完善激励约束机制，引导证券公司、公募基金等树立金融报国情怀，加强对中小企业科技创新的关注力度、服务力度和投资力度。另一方面发挥北交所的枢纽功能和平台作用，主动加强与产业、司法以及地方政府等各方面的政策协同，引导资本、人才等创新要素向中小企业、初创企业聚集，向科技研发、成果转化早期延伸。

(责编：杨曦、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
穹顶球带吊装成功 田湾核电7号机组全面转入安装阶段
　　人民网北京5月19日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，作为国家重点能源项目，今日，田湾核电7号机组穹顶球带成功吊装，标志着该机组从土建施工高峰全面转入安装阶段。 据介绍，在吊装现场，2000吨履带式吊车缓缓将起吊重量为375.5吨的7号机组穹顶球带吊离地面，经过起钩、旋转、带载行走、调整等一系列高精度动作，穹顶球带缓缓在安全壳钢衬里筒体上平稳落钩，吊装精度控制在毫米级。…
加大投资力度 宝马持续深化在华新能源战略
　　人民网北京5月19日电 （记者栗翘楚）近年来，辽宁省沈阳市布局新能源产业版图的大棋悄然落子。锂电池、氢能、储能等新能源产业链上下游企业集中发布应用场景。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部