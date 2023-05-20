吴晓璐 孟 珂

原标题：证监会：研究制定全面系统方案 促进北交所高质量发展

5月19日，“第五届西城区企业上市主题交流活动”在京举行。其中，围绕北交所高质量发展，证监会非上市公众公司监管部主任鲁颂宾作致辞，北京证券交易所总经理隋强作主旨发言。

鲁颂宾透露，证监会正抓紧汇聚调研过程中各方提出的意见建议，按照坚守定位、发挥特色、错位发展的要求，紧紧围绕服务创新型中小企业这个主题，研究制定全面系统的方案，促进北交所高质量发展。

隋强表示，北交所将不断加大改革力度，聚焦高质量扩容、流动性提升等市场建设中心任务，研究推进市场关键制度创新。

加快高质量上市公司供给

据鲁颂宾介绍，下一步推进北交所改革和发展工作主要有三方面：

一是加快高质量上市公司供给。按照质优、量适、步稳的要求，常态化推进北交所市场高质量扩容，夯实市场良性发展和流动性改善基础，坚持市场化的发展方向，持续优化发行上市制度，着眼于降低企业上市成本和等待时间，既用好用足现有制度，优化辅导监管等要求，又研究吸引更多能够支撑市场深度、体现市场优势、具有品牌效应的企业到北交所上市的路径，积极开展提高上市公司质量专项行动，促进公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力和信息披露质量持续提升。

二是稳步提升市场交易活跃程度。做好精准服务，继续努力扩大投资者队伍，提高投资者参与度，引导公募基金扩大北交所市场投资；持续丰富北交所产品体系，完善指数体系。进一步完善北交所做市交易和融资融券业务，丰富市场对冲工具，加强多层次市场互联互通。

三是优化市场发展生态。持续优化发行承销机制安排，完善发行定价制度，改进新股发行配售制度，提升市场化水平，研究明确面向创新型中小企业的直接融资普惠金融执行标准，强化对证券公司、基金公司参与北交所市场的正向激励，更好发挥中介机构作用。持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，坚决查处内幕交易、操纵市场、财务造假等违法违规行为，切实保护投资者合法权益，推进北交所制度型对外开放，持续发挥好资本市场改革“试验田”功能。

“当前北交所正处于高质量建设的关键时期，证监会将坚守初心、稳中求进，持续巩固市场向好趋势，为包括专精特新企业在内的广大创新型中小企业发展做好服务。”鲁颂宾表示。

加快建设服务型交易所

据隋强介绍，截至目前，北交所共有上市公司195家，聚集了一批优质创新型中小企业，其中国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成。北交所上市公司平均每家融资2亿元，总融资额400亿元左右，体现了资本市场服务中小企业普惠金融的理念，高效促进了中小企业创新资本形成。

隋强表示，下一步，将在中国特色现代资本市场的框架下，聚焦“改革、服务、生态”六个字，全面推进北交所高质量发展，着力打造服务中小企业科技创新的特色优势、比较优势。

在持续深化改革方面，隋强表示，北交所将在前期探索基础上，发挥好资本市场改革“试验田”作用，坚持系统观念，强化问题导向，不断加大改革力度，聚焦高质量扩容、流动性提升等市场建设中心任务，研究推进市场关键制度创新。一是优化企业上市机制。统筹好数量与质量的关系，完善发行上市准入安排，进一步提高效率、明确预期，降低企业上市成本，让优质创新型中小企业更好更快对接北交所上市。二是完善市场交易机制。推进交易机制创新，研究扩大混合做市、融资融券业务规模，充分发挥制度功能；不断优化投资者结构，扩充投资者数量，提升交易效率、促进交易达成。三是优化发行承销制度。

在大力加强服务方面，隋强表示，北交所研究制定了提升服务能力综合行动方案，拟通过实施一系列服务举措，加快建设服务型交易所。一是突出开门服务。二是突出直达服务。三是突出精准服务。在综合行动方案中，北交所将特别推出针对专精特新企业的综合服务计划，实施全业务线合力服务专精特新的一系列务实举措，更好支持专精特新企业利用资本市场发展壮大。

在着力优化生态方面，隋强表示，北交所将重点做好两方面的工作，一方面发挥行业机构的带头作用，推动完善激励约束机制，引导证券公司、公募基金等树立金融报国情怀，加强对中小企业科技创新的关注力度、服务力度和投资力度。另一方面发挥北交所的枢纽功能和平台作用，主动加强与产业、司法以及地方政府等各方面的政策协同，引导资本、人才等创新要素向中小企业、初创企业聚集，向科技研发、成果转化早期延伸。

(责编：杨曦、杨迪)

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