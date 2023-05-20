人民网北京5月20日电 （记者李栋）今年以来，全国猪肉价格在低位震荡波动，随着天气转热，肉类消费进入淡季，市场供应有哪些变化？多方面人士表示，虽处于消费淡季，但供应充足仍是肉类消费基本面。

“‘五一’以来销售量大约下降了2成，价格比节前之前下降了2元左右。”在北京朝阳区一家肉类销售门店，老板告诉记者，5月份以来，猪肉消费进入传统淡季，价格也连续走低。

北京新发地农产品批发市场的监测数据显示，5月12日白条猪批发平均价格为16.5元/公斤，周环比下降2.94%，月环比下降3.23%。

“从肉价的走势来看，‘五一’节日效应已经基本消失。”新发地市场部刘通分析，现在看来，相比于节前采购高峰期的18.25元/公斤，猪肉价格短时间内难以再回归节前价位。

“生猪出栏增加叠加消费仍处于淡季，是导致生猪价格持续走低的主要原因。”农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示。

据农业农村部监测，5月份第二周全国生猪平均价格为14.58元/公斤，环比下降0.7%，同比下降4%。生猪养殖持续处于亏损状态。

受到淡季影响的同样发生在屠宰加工端。北京市大兴区一肉类加工企业经理张占阳介绍，4月份生产线日均屠宰加工量在3500头左右，比一季度增加20%。“按当前价格计算，全国养殖场（户）每出栏一头商品猪平均亏损190元。”

市场人士表示，4月份全国规模以上定点屠宰企业加工量环比与同比的双增长，说明猪肉供应充足。近期肉类消费虽处于淡季，但供应充足仍是肉类消费基本面。

“猪肉产品是事关民生的产品。当前正值消费淡季，由于前期养殖场（户）压栏惜售，猪肉产量还在增加，生猪价格持续低位运行，导致养殖场（户）出现阶段性亏损。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在介绍2023年一季度农业农村经济运行情况时表示，近年来，按照国务院部署，农业农村部实施了生猪产能调控方案，“按照目前供求状况，能繁母猪存栏量稳定在4100万头的95%—105%都是合理区间，只要在这个区间波动就是合理的，也是稳定的，生猪生产波动就会平缓。”

据专家介绍，4月份全国能繁母猪存栏环比下降0.5%，同比增长2.6%，4月末全国能繁母猪存栏4284万头，处于产能调控的绿色合理区域上沿，生猪产能正在有序回调。

“综合判断，生猪养殖有望在二季度末实现扭亏为盈，上半年养殖亏损程度整体将轻于上年同期，价格起落有望趋于平缓。”曾衍德说。

(责编：杨曦、高雷)

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