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国六b标准将于7月实施 业界：汽车产业迎来新一轮变革

2023年05月20日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）近日，生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署和市场监管总局等五部门印发《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》（以下简称《公告》），自2023年7月1日起，全国范围实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

业界人士表示，国六b车型禁售政策“靴子”落地，燃油车排放更加环保，汽车产业即将进入绿色发展的新阶段。当前，汽车行业正处在发展的十字路口，面对新能源、绿色化、智能化等发展机遇和挑战，汽车产业正迎来新一轮技术变革。要加快产品技术创新与产业绿色升级，尽快完成产品的切换和销售，实现平稳过渡排放升级，加速车市回暖。

实施国六b标准对行业影响几何？

受市场等因素影响，从2022年四季度开始部分不符合实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）要求的国六b车辆库存积压严重。数据显示，截至2023年1月底，不满足RDE要求的库存车辆超过189万，含已采购部件的库存超过200万。

多位业界人士表示，本轮库存压力是由客观因素造成的，从新车市场角度来看，国六b标准的实施对汽车市场整体冲击力度有限，并不会造成太大冲击。

中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发文称，企业无法如期完成库存清理，主要原因有四个方面：一是汽车市场表现不及预期，需求显著下降，直接造成库存积压。二是产品生产切换需要一定时间，企业已采购订回不满足RDE车型的专属件，需生产整车进行消化。三是新能源汽车抢占部分传统燃油车市场，对传统燃油车形成挤兑。四是部分地区降价行为，加剧了消费者持币待购心态。

《公告》明确，针对部分RDE试验报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，允许销售至2023年12月31日。

中汽协认为，自国六标准发布起，多数企业直接按照国六b标准要求进行产品研发和生产，业内相当于提前实施了国六b标准，国六b车辆占领了市场主要份额。“标准实施至今，轻型车国六b车型占比超过95%，国六b车辆市场占比超过90%。”

过渡期有利于有序去库

国六排放标准6b阶段政策，最早要追溯到六年前。在2016年12月，生态环境部（原环境保护部）联合国家质检总局发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 18352.6—2016），就明确要求国六标准的实施分为A、B两个阶段。

第一阶段自2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国6a限值要求。第二阶段自2023年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国6b限值要求。

同时，明确提出道路实际排放测试（以下简称“RDE”）试验在2023年7月1日前仅监测并报告结果。

华西证券表示，国六排放标准的发布，给予了市场较长的调整窗口期，如北京市公交、环卫车辆自2019年7月起执行国6b标准，其余车辆推迟一年；深圳市汽油车自2019年7月起执行国6b标准，柴油车推迟一年；上海、天津、广东轻型车自2019年7月起执行国6b标准。重点地区提前执行标准，有利于缓解政策正式实施时的行业压力。

业内专家表示，此次《公告》的发布，提及对“仅监测”等轻型汽车国六b车型提供的半年过渡期，让厂商和经销商能够合理规划布局，尽快完成产品的切换和销售。

银河证券认为，发布实施汽车国六排放标准的相关公告，7月1日起禁售不符合标准的汽车但对部分产品设置过渡期到年底，有利于有序去库，助力车市平稳过渡。

中汽协表示，该项政策措施是生态环境部本着助企纾困的原则，结合当前市场形势，经过充分论证，继2022年底优化轻型车车型拓展原则之后，再次给行业带来实质性纾困解忧的具体体现。

(责编：杨曦、高雷)
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