人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，全国夏收夏种气象服务于19日正式启动，同天《全国夏收夏种气象服务专报》发布，预计今年夏收夏种期间，大部时段天气条件总体较好，利于开展夏收夏种。

国家气象中心消息，5月下旬，北方冬麦区大部时段以晴好天气为主，墒情适宜，利于冬小麦灌浆成熟；江汉、江南及四川盆地、贵州等地有较强降雨，夏收作业将短暂受阻；江淮大部天气较好，适宜夏收。6月，西北、华北和黄淮冬麦区大部气温接近常年同期或偏高，大部地区降水接近常年或偏少，气象条件总体利于冬小麦收获晾晒；但山西西南部、陕西气温偏高，需关注干热风天气对小麦产量形成的不利影响，此外气温偏高、降水偏少可能导致部分地区墒情偏差，不利于夏种。

夏收主要是收晒冬小麦和油菜，夏种是在夏收之后，整地播种夏玉米、夏大豆、移栽水稻等。夏收夏种期间，国家气象中心将每周发布两期夏收夏种服务信息产品，并下发夏收夏种农用天气预报格点化客观指导产品；如遇重大天气过程，还将增加服务频次，开展有针对性的服务；加强与国家卫星气象中心合作联动，基于风云三号D星遥感监测冬小麦成熟收获进度。同时，国家气象中心将继续加强与农业农村部等相关单位的信息交流，联合发布相关服务材料，全力做好气象服务保障工作。

(责编：杨曦、高雷)

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