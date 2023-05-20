人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

夏收夏种农事忙 国家气象中心：大部分时段天气利于开展夏收夏种

2023年05月20日11:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，全国夏收夏种气象服务于19日正式启动，同天《全国夏收夏种气象服务专报》发布，预计今年夏收夏种期间，大部时段天气条件总体较好，利于开展夏收夏种。

国家气象中心消息，5月下旬，北方冬麦区大部时段以晴好天气为主，墒情适宜，利于冬小麦灌浆成熟；江汉、江南及四川盆地、贵州等地有较强降雨，夏收作业将短暂受阻；江淮大部天气较好，适宜夏收。6月，西北、华北和黄淮冬麦区大部气温接近常年同期或偏高，大部地区降水接近常年或偏少，气象条件总体利于冬小麦收获晾晒；但山西西南部、陕西气温偏高，需关注干热风天气对小麦产量形成的不利影响，此外气温偏高、降水偏少可能导致部分地区墒情偏差，不利于夏种。

夏收主要是收晒冬小麦和油菜，夏种是在夏收之后，整地播种夏玉米、夏大豆、移栽水稻等。夏收夏种期间，国家气象中心将每周发布两期夏收夏种服务信息产品，并下发夏收夏种农用天气预报格点化客观指导产品；如遇重大天气过程，还将增加服务频次，开展有针对性的服务；加强与国家卫星气象中心合作联动，基于风云三号D星遥感监测冬小麦成熟收获进度。同时，国家气象中心将继续加强与农业农村部等相关单位的信息交流，联合发布相关服务材料，全力做好气象服务保障工作。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
夏收夏种农事忙 国家气象中心：大部分时段天气利于开展夏收夏种
　　人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，全国夏收夏种气象服务于19日正式启动，同天《全国夏收夏种气象服务专报》发布，预计今年夏收夏种期间，大部时段天气条件总体较好，利于开展夏收夏种。 国家气象中心消息，5月下旬，北方冬麦区大部时段以晴好天气为主，墒情适宜，利于冬小麦灌浆成熟；江汉、江南及四川盆地、贵州等地有较强降雨，夏收作业将短暂受阻；江淮大部天气较好，适宜夏收。…
水利部：全力防范化解山洪灾害风险
　　人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）近日，水利部召开山洪灾害防御工作视频会议，复盘总结2022年山洪灾害防御工作，分析当前形势与任务，专题部署2023年山洪灾害防御重点工作，强调各级水利部门要全力防范化解山洪灾害风险。 近年来，我国气候异常性、突发性和不可预见性日益凸显，各种潜在的、动态的、难以预料的致灾因素日益增多，山洪灾害防御体系仍存在监测站网布局有盲区、局地极端强降雨预报不够精准、预警阈值动态调整不及时、基层预案针对性不强、预警“叫应”机制落实不到位等短板弱项，山洪灾害防御任重而道远。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部