人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）近日，水利部召开山洪灾害防御工作视频会议，复盘总结2022年山洪灾害防御工作，分析当前形势与任务，专题部署2023年山洪灾害防御重点工作，强调各级水利部门要全力防范化解山洪灾害风险。

近年来，我国气候异常性、突发性和不可预见性日益凸显，各种潜在的、动态的、难以预料的致灾因素日益增多，山洪灾害防御体系仍存在监测站网布局有盲区、局地极端强降雨预报不够精准、预警阈值动态调整不及时、基层预案针对性不强、预警“叫应”机制落实不到位等短板弱项，山洪灾害防御任重而道远。

会议强调，各级水利部门要做好以下防范工作，全力防范化解山洪灾害风险。一是深化思想认识，扛牢政治责任。将山洪灾害防御作为义不容辞的政治责任，始终以“时时放心不下”的责任感，全链条、全方位、全过程落实各项防御措施，以防御措施的确定性应对山洪灾害的不确定性。

二是聚焦风险隐患，持续排查整改。紧盯薄弱环节和危险区域，明确风险隐患排查标准和内涵，聚焦沟道淤堵、堰塞体溃决、枯木枯枝堵塞桥涵壅水、洪水改道等极端情况，持续深入开展山洪风险隐患排查整改，建立完善危险区管理清单。

三是强化“四预”措施，全力防范应对。强化山洪灾害风险预报，深入推进多阶段多方式预警，夯实预警“叫应”措施，督促指导基层广泛开展转移避险应急演练，全面检视并及时修订完善防御预案，牢牢把握山洪防御主动权。

四是综合分析研判，及时转移避险。密切监视短历时强降雨过程和存在堵塞壅水风险的场所，做到达到预警阈值时坚决转移、发现险情迹象时坚决转移、险情不能准确判断时坚决转移，妥善安置群众，加强管控，严防擅自返回。

五是严明纪律责任，做好应急处置。健全山洪灾害防御责任机制、动员机制、预警信息发布机制，强化应急值守和信息报送，一旦发生山洪灾害及时有效处置。及时复盘检视山洪灾害事件，总结经验教训，坚决避免“重蹈覆辙”。

六是狠抓项目建管，加快补齐短板。坚持需求牵引、应用至上，按照既定安排，优化建设流程，强化进度控制，高效有序推进山洪灾害防治项目建设，加快提升防御能力。

(责编：杨曦、高雷)

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