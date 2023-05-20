人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

共话数字时代新未来 让人工智能更好赋能经济社会发展

王绍绍
2023年05月20日09:17 | 来源：人民网
小字号

第七届世界智能大会暨创新发展高峰会5月18日在天津开幕，本届大会以“智行天下 能动未来”为主题。与会嘉宾一致认为，人工智能已成为新一轮产业和技术革命重要驱动力量，以人工智能通用大模型为代表的技术加速更迭，有望推动重大技术实现变革。

同时，要把握全球人工智能发展的新机遇，尊重科技创新和人工智能发展规律，加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和基础平台，深化产学研用融合，推动人工智能赋能经济社会发展。

数实融合

赋能公共服务高能效发展

“数实融合”已成为当前数字经济发展的主线，更是赋能公共服务向数字化、高能效发展的强大动力。

今年的政府工作报告提出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。推动教育方法、教育形态、乃至教育模式不断的革新，应用智能技术发展，实施国家教育数字化战略行动，以服务师生、服务学校、服务社会为根本，要着力把教育数字化、智能化深度融入人才培养、教学教育改革以及面向社会服务。

教育部部长怀进鹏表示，社会各界要积极合作，共同推进教育数字化、教育智能化，推进学习型社会建设，不断加强教育改革与创新。面对未来，教育部将研判人工智能发展态势，聚焦人工智能前沿问题，持续加强人工智能相关学科专业和平台载体建设，培养一大批具有创新能力和合作精神的人工智能高端人才，以支撑智能科技和产业发展。

中国科协主席万钢认为，新一代人工智能在融合金融、工业、医疗、教育等专业化、细分化、多元化场景落地的过程中，要继续以应用市场拓展和产业生态培育为主攻方向，依托我国超大规模市场的优势，吸引全球的创新资源，与我国实体经济深度融合，不断打造产业发展的新态势，成为经济社会发展的新引擎。

抢抓机遇

生成式人工智能加速前行

中国人工智能快速发展，赋能经济社会成效显著。科技部部长王志刚表示，近年来，中国科技创新能力快速提升。截至2022年，中国人工智能专利申请量居世界首位，期刊论文发表数量和被引用频次均位列全球第一。在计算机视觉、自然语言处理和语音识别等领有领先优势，核心产业规模超过5000亿人民币。

世界知识产权组织发布的报告显示，中国全球创新指数排名上升至第11位，在包括人工智能领域在内的科技创新方面，中国不仅是国际前沿创新的重要参与者，也成为共同解决全球性问题的重要贡献者。

王志刚还表示，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，当前全球人工智能发展进入新一轮跃升期，超大规模预训练模型的重大突破实现了人工智能的历史性跨越，探索出通往通用人工智能的可能路径，潜在创新发展的空间巨大。

百度创始人、董事长兼CEO李彦宏认为，大数据、大算力、大模型，导致了智能涌现。同时，人工智能发生了方向性改变，从辨别式AI走向生成式AI。大模型还重新定义了人机交互，重新定义营销和客服。

“人工智能应用场景不断拓展，赋能模式从传统散发、手工作坊开始迈入大规模工业化时代，并呈现水平和垂直领域相互促进的新局面，对经济发展、社会进步、全球治理等诸多方面将产生重大而深远的影响。”王志刚说。

数字增效

释放绿色低碳新潜能

万钢表示，要把握人工智能等新科技革命的浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，完备产业体系，增强配套能力，高效聚集全球创新要素，推进产业智能化、绿色化和融合化发展，建设具有完整性、先进性、安全性的现代产业体系。

“筑牢经济底座，抵御风险和挑战，实现可持续的高质量发展，制造业必须要实现绿色低碳的转型，来锻造可持续的发展。”联想集团董事长杨元庆表示，联想在研发中也加大了新能源的使用，用自主研发的创新解决方案，极大地降低数据中心能耗。

西门子全球执行副总裁肖松认为，实现智能化、绿色化、融合化发展，需要深度融合数字世界与现实世界，通过数字孪生创新技术，打通贯穿制造业生产及运营的价值链，实现速度、效率和质量的飞跃。产业的高质量发展不仅要提质增效，也要绿色减碳，数字化是低碳化的加速器，可以释放绿色发展的无限潜能。低碳化是数字发展的催化剂，为其提供了更为广阔的应用场景。

“数字化和低碳化双轮驱动，是中国制造业的转型升级和经济的高质量发展的重要驱动力量，中国正在从制造大国向制造强国转变，要充分释放潜力就需要协同生态，以开放的态度携手各方合作伙伴共同加速企业数字化和低碳化转型。”与会嘉宾表示。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国六b标准将于7月实施 业界：汽车产业迎来新一轮变革
　　人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）近日，生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署和市场监管总局等五部门印发《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》（以下简称《公告》），自2023年7月1日起，全国范围实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。 业界人士表示，国六b车型禁售政策“靴子”落地，燃油车排放更加环保，汽车产业即将进入绿色发展的新阶段。…
共话数字时代新未来 让人工智能更好赋能经济社会发展
　　第七届世界智能大会暨创新发展高峰会5月18日在天津开幕，本届大会以“智行天下 能动未来”为主题。与会嘉宾一致认为，人工智能已成为新一轮产业和技术革命重要驱动力量，以人工智能通用大模型为代表的技术加速更迭，有望推动重大技术实现变革。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部