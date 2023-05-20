王绍绍

第七届世界智能大会暨创新发展高峰会5月18日在天津开幕，本届大会以“智行天下 能动未来”为主题。与会嘉宾一致认为，人工智能已成为新一轮产业和技术革命重要驱动力量，以人工智能通用大模型为代表的技术加速更迭，有望推动重大技术实现变革。

同时，要把握全球人工智能发展的新机遇，尊重科技创新和人工智能发展规律，加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和基础平台，深化产学研用融合，推动人工智能赋能经济社会发展。

数实融合

赋能公共服务高能效发展

“数实融合”已成为当前数字经济发展的主线，更是赋能公共服务向数字化、高能效发展的强大动力。

今年的政府工作报告提出，教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。推动教育方法、教育形态、乃至教育模式不断的革新，应用智能技术发展，实施国家教育数字化战略行动，以服务师生、服务学校、服务社会为根本，要着力把教育数字化、智能化深度融入人才培养、教学教育改革以及面向社会服务。

教育部部长怀进鹏表示，社会各界要积极合作，共同推进教育数字化、教育智能化，推进学习型社会建设，不断加强教育改革与创新。面对未来，教育部将研判人工智能发展态势，聚焦人工智能前沿问题，持续加强人工智能相关学科专业和平台载体建设，培养一大批具有创新能力和合作精神的人工智能高端人才，以支撑智能科技和产业发展。

中国科协主席万钢认为，新一代人工智能在融合金融、工业、医疗、教育等专业化、细分化、多元化场景落地的过程中，要继续以应用市场拓展和产业生态培育为主攻方向，依托我国超大规模市场的优势，吸引全球的创新资源，与我国实体经济深度融合，不断打造产业发展的新态势，成为经济社会发展的新引擎。

抢抓机遇

生成式人工智能加速前行

中国人工智能快速发展，赋能经济社会成效显著。科技部部长王志刚表示，近年来，中国科技创新能力快速提升。截至2022年，中国人工智能专利申请量居世界首位，期刊论文发表数量和被引用频次均位列全球第一。在计算机视觉、自然语言处理和语音识别等领有领先优势，核心产业规模超过5000亿人民币。

世界知识产权组织发布的报告显示，中国全球创新指数排名上升至第11位，在包括人工智能领域在内的科技创新方面，中国不仅是国际前沿创新的重要参与者，也成为共同解决全球性问题的重要贡献者。

王志刚还表示，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，当前全球人工智能发展进入新一轮跃升期，超大规模预训练模型的重大突破实现了人工智能的历史性跨越，探索出通往通用人工智能的可能路径，潜在创新发展的空间巨大。

百度创始人、董事长兼CEO李彦宏认为，大数据、大算力、大模型，导致了智能涌现。同时，人工智能发生了方向性改变，从辨别式AI走向生成式AI。大模型还重新定义了人机交互，重新定义营销和客服。

“人工智能应用场景不断拓展，赋能模式从传统散发、手工作坊开始迈入大规模工业化时代，并呈现水平和垂直领域相互促进的新局面，对经济发展、社会进步、全球治理等诸多方面将产生重大而深远的影响。”王志刚说。

数字增效

释放绿色低碳新潜能

万钢表示，要把握人工智能等新科技革命的浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，完备产业体系，增强配套能力，高效聚集全球创新要素，推进产业智能化、绿色化和融合化发展，建设具有完整性、先进性、安全性的现代产业体系。

“筑牢经济底座，抵御风险和挑战，实现可持续的高质量发展，制造业必须要实现绿色低碳的转型，来锻造可持续的发展。”联想集团董事长杨元庆表示，联想在研发中也加大了新能源的使用，用自主研发的创新解决方案，极大地降低数据中心能耗。

西门子全球执行副总裁肖松认为，实现智能化、绿色化、融合化发展，需要深度融合数字世界与现实世界，通过数字孪生创新技术，打通贯穿制造业生产及运营的价值链，实现速度、效率和质量的飞跃。产业的高质量发展不仅要提质增效，也要绿色减碳，数字化是低碳化的加速器，可以释放绿色发展的无限潜能。低碳化是数字发展的催化剂，为其提供了更为广阔的应用场景。

“数字化和低碳化双轮驱动，是中国制造业的转型升级和经济的高质量发展的重要驱动力量，中国正在从制造大国向制造强国转变，要充分释放潜力就需要协同生态，以开放的态度携手各方合作伙伴共同加速企业数字化和低碳化转型。”与会嘉宾表示。（实习生王娴对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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