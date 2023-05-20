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报告显示：上市银行深化数字化转型 加大实体经济支持力度

2023年05月20日09:16 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电 （记者杜燕飞）安永日前发布的《中国上市银行2022年回顾及未来展望》报告（以下简称报告）显示，58家上市银行2022年度营业收入合计60879.65亿元，同比增长0.79%；全年实现净利润合计21363.11亿元，同比增长7.1%，实现了营业收入和利润的持续增长。

报告指出，2023年，我国经济呈现恢复向好态势，上市银行将面临更多机遇。上市银行需坚持长期主义，继续拥抱实体经济，保持战略定力，推进转型发展，服务美好社会，实现长期可持续发展，助力经济高质量发展。

《中国上市银行2022年回顾及未来展望》发布会现场。人民网记者 杜燕飞摄

加大支持实体经济力度 关注环境和社会效益

金融是实体经济的血脉。报告显示，2022年上市银行抓好逆周期信贷投放，为稳定宏观经济提供了支撑，信贷资产保持较高增速，2022年上市银行贷款余额增幅为11.38%，最近5年增速均超过11%。同时，2022年上市银行不断创新产品和服务，加大对战略性新兴产业、制造业、科技创新等领域的支持力度，制造业贷款余额较2021年增长18.09%；减费让利主动压降实体经济融资成本，2022年平均贷款收益率较2021年下降0.13个百分点。

“2022年，上市银行通过加大逆周期信贷投放、加大制造业贷款投放、减费让利降低企业融资成本，加大实体经济支持力度。2023年，上市银行将延续这一趋势，主要着眼于扩内需、稳增长，推动产业转型升级，把更多资源投向国计民生重点领域和经济发展薄弱环节，助力实体经济发展。”安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）金融服务高增长市场主管合伙人许旭明表示，近年来，上市银行持续加大对制造业中长期贷款的投放，支持重点项目建设和设备更新改造。截至2023年3月末，制造业中长期贷款余额同比增长41.2%，比各项贷款的增速高29.4个百分点。

值得一提的是，2022年，上市银行探索将ESG理念与银行发展战略、经营管理相融合，进一步关注环境效益和社会效益。报告显示，2022年，上市银行持续推进绿色金融和普惠金融发展，有47家上市银行披露了绿色贷款情况，2022年末绿色贷款余额合计162939亿元，比2021年末增长45.02%；有49家上市银行披露了普惠型贷款情况，2022年末普惠型贷款余额合计141047亿元，比2021年末增长28.69%。

“当前，经济社会低碳转型是一个长期趋势，绿色低碳型企业未来有更大的成长空间。对上市银行来讲，发展绿色金融有很大拓展空间，绿色信贷、绿色债券、绿色存款、绿色理财产品等绿色投融资产品需求会明显增加。”许旭明认为，上市银行要完善绿色金融治理架构，把绿色金融发展纳入到银行全行战略规划中，要建立绿色金融产品体系，丰富绿色金融产品种类，加强环境和气候风险管理，开发绿色金融管理系统，提高科技支持，加大环境科学领域人才引入。

推动数字化转型 服务人民美好生活需要

报告显示，2022年，有24家上市银行在年报中披露了科技投入金额，合计1850.69亿元。其中，6家大型银行科技投入占营业收入的比例从2021年度的2.92%上升至2022年度的3.16%，9家全国性股份制银行科技投入占营业收入的比例从2021年度的3.57%上升至2022年度的3.91%。

在保持金融科技建设投入规模的同时，上市银行也加快人力资源数字化转型。报告显示，2022年，有27家上市银行在年报中披露了金融科技或者信息科技人员数量，相关科技人员合计超13.4万人。

“当前，上市银行数字化转型步入深水区，开始从重速度向重质量转变。科技投入更重质效，顶层战略愈发清晰，组织机制更趋敏捷，大数据、云计算等技术底座不断夯实，业务、数据、技术深度融合，对内对外赋能并进，场景金融成为上市银行数字化转型的重要抓手。”许旭明表示，对于小微企业而言，上市银行通过数字化转型可以解决银企信息不对称问题，有助于解决小微企业融资难、融资贵的问题，进一步扩大了金融服务实体经济的广度。

在他看来，银行推动自身数字化转型，不能只看投入，还要看产出，不仅要看质量，还要看效果。不同的银行要根据自身特点，有差异化地推动数字化转型。大型银行拥有海量数据，要利用数据优势，挖掘数据潜能，促进数据跟业务融合发展，还可以利用数据规模优势，加强平台建设，构建生态系统。对于中小银行来讲，要有针对性推动数字化转型，守住线下“阵地”的同时，推动线下和线上融合发展，推动数字化金融发展。

与此同时，报告显示，2022年上市银行围绕扩内需促消费，零售业务营业收入进一步攀升，零售业务营业收入合计25465.93亿元，占整体营业收入的比重为45.61%，较2021年度提升2.27百分点。

“当前，上市银行零售业务正从‘增量为主’转型为‘增量与存量并重’的关键阶段。这说明当前零售业务的竞争越来越激烈，也说明了了零售业务的发展逐步走向成熟和规范。”许旭明认为，对上市银行来讲，零售业务虽然前期投入成本比较高，但一旦进入成熟阶段，收益比较高，很多上市银行把零售业务作为战略重点持续推进零售业务转型，服务人民美好生活需要。

(责编：杨曦、高雷)
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