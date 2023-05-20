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最严国六b排放标准来了。日前，生态环境部、工信部等五部门联合发布的《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》（以下简称《公告》），指出自今年7月1日起，全国范围实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

此次执行的国六b排放标准，被称为“全球最严格”，是中国参考其他国家和地区排放标准体系的基础后，结合自身发展实际、自主制定的排放标准体系，其复杂性和难度较欧标更为严苛。

对于重型车而言，国六b阶段升级了PEMS测试PN限值、远程排放管理车载终端数据发送、高海拔排放等要求；对轻型汽车而言，国六b阶段降低了一氧化碳、非甲烷烃、氮氧化物及其PM细颗粒物等排放标准限值。

“一升一降”的背后，体现了我国环境保护的“决心”。近年来，我国在加快改善环境空气质量，打赢蓝天保卫战的决心越来越强烈，进一步保障空气质量，优化大气环境。数据显示，汽车碳排放占我国交通领域碳排放八成以上，占全社会碳排放比重达到7%以上。国六b排放标准的实施，将实打实地减少污染排放，为我国打赢蓝天保卫战提供了具体抓手。

“一升一降”的背后，体现了紧抓不放的“恒心”。从六年前发布测量方法，到分两个时间阶段实施，节点即考点，举措出台有态度、有力度，落实有强度、有温度，以改善空气质量为落脚点，给予市场适应缓冲期，折射出政府部门环境治理持之以恒的态度。

“一升一降”的背后，产业创新发展的“革新”。这倒逼汽车行业“绿色化”“清洁化”，对新能源汽车市场更加利好。绿色发展、智能引领逐渐成为汽车产业的原动力，用新技术、新举措加速中国汽车产业转型升级，通过标准引领助推中国实现节能减排和绿色发展，培育经济发展新动能。

国六b排放标准路径明晰：咬定创新，绿色发展，再造新优势，再创新辉煌。“升”的是排放标准，“降”的是环境污染，一条不断延伸的绿色曲线，让青山常在、绿水长流、空气常新。

(责编：杨曦、高雷)

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