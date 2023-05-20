人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023中国—东盟矿业合作论坛在广西南宁开幕

2023年05月20日09:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月20日电 （王绍绍）18日，2023（第十二届）中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会在广西南宁国际会展中心开幕。本届论坛由自然资源部和广西壮族自治区人民政府共同主办，自然资源部党组成员、中国地质调查局局长、党组书记李金发，广西壮族自治区副主席廖品琥，老挝能源矿产部部长坡赛·赛雅颂，柬埔寨矿产能源部国务秘书索·哈瓦那，印度尼西亚地质局局长苏庚·穆吉延托出席论坛开幕式并致辞。

李金发表示，中国和东盟互为最大贸易伙伴，在矿业勘查、开发、加工、贸易、下游产业园等全产业领域合作持续深入，矿业科研、能力建设、人才培养等合作日益频繁，矿业合作已成为双方最为成功和最具活力的合作领域之一。

李金发介绍，在《区域全面经济伙伴关系协定》（简称“RCEP”）框架下，双方将分享矿业投资和矿产品贸易自由化、便利化的红利，迎来新的发展机遇。为此，他提出四点倡议：一是加强矿业贸易投资合作，提升区域矿业产业链全球竞争力；二是立足“双碳”目标，共谋绿色矿业可持续发展；三是加强数据共享，提供智能化解决方案；四是持续推进能力建设和人才培养，加快技术转移和知识分享。

廖品琥表示，广西是中国唯一与东盟国家海陆相连的省区，在双方友好合作中发挥了桥梁纽带和窗口示范的重要作用。广西愿同各方一道，共享RCEP高水平实施、中国—东盟自贸区3.0版加快建设等重大机遇，用好用足经贸新规则，不断拓展合作领域，实现优势互补、互利共赢。

就建设更为紧密的绿色矿业发展伙伴关系，廖品琥建议，拓展和升级合作平台，助推双方矿业合作共赢发展；推进矿业经济互联互通，不断夯实双多边矿业合作基础；深化国际绿色矿业产能合作，推进区域矿业经济互利合作和可持续发展。

据了解，本届论坛以“携手融入‘一带一路’建设，共谋绿色矿业可持续发展”为主题，围绕地学合作机制与信息化服务、矿业转型与绿色发展、国家矿业专场推介与合作、跨境对比研究与找矿勘查、新技术开发与应用服务等议题展开探讨交流，并举行柬埔寨、老挝、马来西亚国家矿业专场推介及国际矿业人才交流培训班、矿业展览等活动。

据悉，中国—东盟矿业合作论坛是中国与东盟国家级别最高、规模最大的国际矿业盛会，自2010年以来已成功举办11届，累计参展参会企业约3400家，推介洽谈项目1390多个，签约160多个，签约金额660多亿元。在论坛支撑和催化下，先后成立中国—东盟地学合作中心和卫星遥感应用中心；由中国援建的柬埔寨国家地质实验室，成为双方矿业合作的标志性项目；中国与东盟国家签订多个矿业项目合同，取得良好经济效益和社会效益。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国六b标准将于7月实施 业界：汽车产业迎来新一轮变革
　　人民网北京5月20日电 （欧阳易佳）近日，生态环境部、工业和信息化部、商务部、海关总署和市场监管总局等五部门印发《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》（以下简称《公告》），自2023年7月1日起，全国范围实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。 业界人士表示，国六b车型禁售政策“靴子”落地，燃油车排放更加环保，汽车产业即将进入绿色发展的新阶段。…
共话数字时代新未来 让人工智能更好赋能经济社会发展
　　第七届世界智能大会暨创新发展高峰会5月18日在天津开幕，本届大会以“智行天下 能动未来”为主题。与会嘉宾一致认为，人工智能已成为新一轮产业和技术革命重要驱动力量，以人工智能通用大模型为代表的技术加速更迭，有望推动重大技术实现变革。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部