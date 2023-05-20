人民网北京5月20日电 （王绍绍）18日，2023（第十二届）中国—东盟矿业合作论坛暨推介展示会在广西南宁国际会展中心开幕。本届论坛由自然资源部和广西壮族自治区人民政府共同主办，自然资源部党组成员、中国地质调查局局长、党组书记李金发，广西壮族自治区副主席廖品琥，老挝能源矿产部部长坡赛·赛雅颂，柬埔寨矿产能源部国务秘书索·哈瓦那，印度尼西亚地质局局长苏庚·穆吉延托出席论坛开幕式并致辞。

李金发表示，中国和东盟互为最大贸易伙伴，在矿业勘查、开发、加工、贸易、下游产业园等全产业领域合作持续深入，矿业科研、能力建设、人才培养等合作日益频繁，矿业合作已成为双方最为成功和最具活力的合作领域之一。

李金发介绍，在《区域全面经济伙伴关系协定》（简称“RCEP”）框架下，双方将分享矿业投资和矿产品贸易自由化、便利化的红利，迎来新的发展机遇。为此，他提出四点倡议：一是加强矿业贸易投资合作，提升区域矿业产业链全球竞争力；二是立足“双碳”目标，共谋绿色矿业可持续发展；三是加强数据共享，提供智能化解决方案；四是持续推进能力建设和人才培养，加快技术转移和知识分享。

廖品琥表示，广西是中国唯一与东盟国家海陆相连的省区，在双方友好合作中发挥了桥梁纽带和窗口示范的重要作用。广西愿同各方一道，共享RCEP高水平实施、中国—东盟自贸区3.0版加快建设等重大机遇，用好用足经贸新规则，不断拓展合作领域，实现优势互补、互利共赢。

就建设更为紧密的绿色矿业发展伙伴关系，廖品琥建议，拓展和升级合作平台，助推双方矿业合作共赢发展；推进矿业经济互联互通，不断夯实双多边矿业合作基础；深化国际绿色矿业产能合作，推进区域矿业经济互利合作和可持续发展。

据了解，本届论坛以“携手融入‘一带一路’建设，共谋绿色矿业可持续发展”为主题，围绕地学合作机制与信息化服务、矿业转型与绿色发展、国家矿业专场推介与合作、跨境对比研究与找矿勘查、新技术开发与应用服务等议题展开探讨交流，并举行柬埔寨、老挝、马来西亚国家矿业专场推介及国际矿业人才交流培训班、矿业展览等活动。

据悉，中国—东盟矿业合作论坛是中国与东盟国家级别最高、规模最大的国际矿业盛会，自2010年以来已成功举办11届，累计参展参会企业约3400家，推介洽谈项目1390多个，签约160多个，签约金额660多亿元。在论坛支撑和催化下，先后成立中国—东盟地学合作中心和卫星遥感应用中心；由中国援建的柬埔寨国家地质实验室，成为双方矿业合作的标志性项目；中国与东盟国家签订多个矿业项目合同，取得良好经济效益和社会效益。

(责编：杨曦、高雷)

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